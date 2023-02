OnePlus Pad avrà una confezione ricca di accessori (per fortuna)

Il prossimo 7 febbraio non segnerà solo il debutto internazionale di OnePlus 11, ma anche l'ingresso della casa cinese nel mondo dei tablet. OnePlus Pad ha generato tanta curiosità anche grazie al suo particolare design, ma ora questa si trasforma in un genuino ottimismo visti anche gli accessori inclusi nella confezione di vendita del terminale.

OnePlus Pad, buone notizie: penna e tastiera magnetica saranno inclusi in confezione!

La compagnia di Pete Lau ha pubblicato in rete un nuovo teaser di OnePlus Pad, questa volta svelando gli accessori presenti nella confezione: il tablet arriverà con una Pen ed una cover con tastiera magnetica direttamente inclusi nella box. Si tratta di una buona notizia per tutti gli utenti che si avvicinano per la prima volta al mondo dei tablet ma anche per gli appassionati del brand o per chi ha già un tablet.

Solitamente i produttori non includono questi accessori in confezione: l'acquisto dello stilo o della tastiera magnetica avviene a parte, con cifre comunque importanti. I due accessori in confezione daranno un grande vantaggio al nuovo OnePlus Pad.

What's in the box? A matching Magnetic Keyboard and Stylo, of course! #OnePlusPad — OnePlus (@oneplus) February 3, 2023

Volete saperne di più sul primo tablet di OnePlus? Allora eccovi serviti con il nostro approfondimento dedicato al terminale, con tutti i leak e le conferme trapelate finora.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il