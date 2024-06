Recensione KingSmith WR1: il vogatore pieghevole per tornare subito in forma

Con le giornate sempre più frenetiche diventa difficile frequentare la palestra, quindi sempre più persone scelgono di portare direttamente in casa gli attrezzi più utili al proprio allenamento. Spesso, però, lo spazio è molto ridotto e bisogna scegliere strumenti che possano al meglio adattarsi a quelle che sono le stanze a disposizione. KingSmith, però, ha pensato ad una soluzione: se siete appassionati di canottaggio e amate vogare, non potete assolutamente perdervi la recensione del vogatore ad acqua WR1!

Recensione KingSmith WR1

Design e materiali

Il vogatore ad acqua KingSmith WR1 offre un design pieghevole a tre sezioni, in modo da non occupare troppo spazio quando non viene utilizzato. L’attrezzo, infatti, si ripiega su se stesso fino a diventare un cubo delle dimensioni di 68 x 50 centimetri, occupando praticamente le stesso spazio che occuperebbe una cassettiera oppure un tavolino da salotto. Una volta estese le tre sezioni per utilizzare l’attrezzo, invece, il vogatore arriva ad occupare una lunghezza di quasi 2 metri (194 cm), con una larghezza di appena 50 centimetri. Le rotelle posizionate sulla parte anteriore semplificano enormemente gli spostamenti, sia in posizione ripiegata che in quella estesa, nonostante non si tratti esattamente di un peso piuma (29 kg).

Il telaio è realizzato interamente in legno particolarmente elegante, mente gli inserti i meccanismi sono prodotti in solido metallo. Il sedile ergonomico imbottito e con copertura in eco-pelle scorre tramite le rotelle montate sulle rotaie, per favorire la vogata, mentre sulla parte frontale è presente tutta la strumentazione necessaria all’allenamento. Abbiamo a disposizione la maniglia antiscivolo, la pedana con regolazione del piede e aggancio per non scivolare e il display LCD con tutte le informazioni sull’attività fisica in fase di svolgimento, mentre sulla parte superiore troviamo un comodo stand per smartphone o tablet.

La tanica d’acqua collegata al meccanismo di vogatura, invece, si trova sulla parte frontale ed è il vero fulcro dello strumento. L’intera struttura, infatti, si ripiega proprio sulla tanica, per evitare di dover spostare quella che è comunque la parte più pesante di tutto l’attrezzo.

Allenamento

Un vogatore è un attrezzo per l’esercizio fisico che simula il movimento del canottaggio, utilizzato principalmente per l’allenamento cardiovascolare e per rafforzare vari gruppi muscolari, tra cui quelli delle gambe, delle braccia e della schiena. KingSmith WR1, tuttavia, aggiunge una variabile all’equazione: questo strumento infatti utilizza una resistenza creata dall’acqua contenuta in un serbatoio per fornire un’esperienza di vogata molto simile a quella reale.

Con questo vogatore, quindi, si può ottenere un allenamento completo per tutto il corpo, coinvolgendo praticamente tutti i muscoli sia della parte superiore che di quella inferiore, ovvero l’ideale per sviluppare forza e resistenza. Grazie alla fascia che blocca i piedi in posizione, l’allenamento con il modello WR1 è particolarmente sicuro perché si evita completamente la possibilità di infortunarsi scivolando dall’apposito sostegno. La vogata è lineare e fluida, invece, è lineare e fluida, perfetta per un allenamento leggero o anche uno più intensivo.

Ottima anche la possibilità di collegare via Bluetooth il vogatore all’app KS Fit e tener traccia dei propri allenamenti: lo smartphone (o il tablet), infatti, possono essere collocati sull’apposito stand per fornire una panoramica completa dei dati dell’allenamento, oltre a poter fungere anche da schermo per la visualizzazione di lezioni o allenamenti specifiche per la vogata.

Recensione KingSmith WR1: prezzo e considerazioni

Il vogatore ad acqua KingSmith WR1 è un ottimo strumento per chi vuole allenarsi a casa, ma non ha troppo spazio per gli attrezzi. Il design pieghevole, infatti, aiuta a riporre questo attrezzo, che normalmente avrebbe una dimensione molto più grande, anche in un piccolo stanzino, per poi estrarlo solo quando è necessario. Lo strumento funziona davvero bene e la possibilità di collegarlo all’app tramite Bluetooth aiuta ad avere una panoramica completa dei propri allenamenti.

Il prezzo di listino è di 699€, in linea con quelli che sono i costi medi degli attrezzi professionali che aiutano a costruire una palestra casalinga, ma grazie al nostro codice sconto esclusivo (valido per i primi 15 ordini) potrete risparmiare ben 100€ facendo scendere il prezzo finale a soli 599€. Se siete appassionati di fitness, fate canottaggio, oppure volete semplicemente migliorare le vostre prestazioni atletiche e tornare in forma, il vogatore KingSmith WR1 è sicuramente un’ottima soluzione.

