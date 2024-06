Recensione Proscenic P13: l’aspirapolvere LOW-COST per tutti

Era da circa un annetto che non mi trovavo a provare dei prodotti di Proscenic, azienda cinese leader nella produzione di dispositivi per la pulizia domestica, e oggi finalmente mi ritrovo a provare una scopa aspirapolvere. Si chiama Proscenic P13 ed è un modello di fascia entry level, meno di 200 euro, potenzialmente adatto a tutti visto il suo forte rapporto qualità prezzo.

Ha una buona potenza di aspirazione, luci a led ma soprattutto senza fili e solo a batteria. Sarà adeguata per tutti? Scopriamola più da vicino nella recensione completa.

Recensione Proscenic P13

Contenuto della confezione

La confezione del Proscenic P13 è piuttosto tradizionale e segue le abitudini del brand che abbiamo già visto in passato. Nel dettaglio troviamo:

Aspirapolvere ciclonico

Spazzola per pavimenti

Tubo telescopico in plastica

Filtro HEPA di uscita

Manualistica

Accessorio per fessure

Spazzola polvere 2 in 1

Supporto a parete per fissaggio e ricarica

Alimentatore

Batteria

2x Filtro HEPA in entrata

Design e Materiali

L’aspirapolvere senza fili di Proscenic ha una struttura snella e leggera, che lo rende facile da manovrare intorno ai mobili e negli spazi stretti. Il corpo principale di questo modello P13 è realizzato in plastica resistente con una finitura opaca, che conferisce al dispositivo un aspetto premium senza appesantirlo. Quello che conta è che, anche su questo modello più economico, l’azienda sia riuscita a mantenere gli standard costruttivi sempre molto alti, utilizzando un policarbonato di qualità esente da scricchiolii e difetti di assemblaggio, tipici di altri brand in questo segmento di mercato.

La colorazione su questo modello non è più grigia e rossa come sul P11, ma passa al grigio/nero, che per certi versi rende più versatile il suo posizionamento negli ambienti domestici, là dove il rosso poteva risultare un pugno nell’occhio. Per il resto, ci troviamo di fronte al solito corpo con impugnatura a pistola, con il pratico grilletto per accendere e spegnere l’aspirapolvere. Il grip è eccellente, adatto a qualsiasi tipologia di mano, dalle più grandi alle più “femminili”. Il funzionamento è semplice: si può premere una volta per accenderlo e una volta per spegnerlo. In alternativa, potete utilizzare il tasto fisso per scegliere la potenza di aspirazione, che è modificabile anche dall’apposito schermo LED.

Un display LED di piccole dimensioni è situato, appunto, sulla parte superiore dell’aspirapolvere, e mostra la modalità di aspirazione corrente, il tempo rimanente in minuti, lo stato di carica della batteria e eventuali avvisi di manutenzione o errori se si sta utilizzando la scopa in modo errato.

La spazzola per pavimenti è stata progettata per massimizzare la manovrabilità intorno agli ostacoli e sotto i mobili bassi, con una rotazione di 180 gradi e un’inclinazione di 90 gradi. Questo modello, inoltre, mantiene alcune innovazioni introdotte da Proscenic negli aspirapolvere precedenti: mi riferisco alla spazzola a forma di V che solleva e districa i capelli, ad esempio, per prevenire blocchi durante l’utilizzo oltre che una fila di luci LED di colore verde che illuminano il pavimento davanti per rivelare lo sporco in aree poco illuminate.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Il Proscenic P13 è alimentato da un motore brushless da 400 watt che fornisce una potenza di aspirazione di 35.000 Pa, in grado di gestire sia la polvere fine che i detriti più grandi. Offre diverse modalità di pulizia, tra cui Eco, Standard e Max che rispettivamente assicurano una potenza di aspirazione pari a 15.000, 25.000 e 35.000 Pa; come avrete intuito, tipico dei modelli più economici, ci manca una modalità di lavoro automatica, capace di individuare i livelli di sporco e regolare in autonomia la potenza. Assenza importante, sì, ma in questa fascia di prezzo è altrettanto difficile trovare una caratteristica come questa.

La capacità della tanica di raccolta dello sporco è di 1.2 litri, con un sistema filtrante HEPA a cinque strati che cattura il 99,99% delle particelle di polvere e allergeni; questi componenti sono lavabili, e ci permettono di mantenere l’aspirapolvere al massimo delle prestazioni senza la necessità di effettuare la sostituzione dei filtri, quantomeno non con una frequenza elevata.

Il contenitore della polvere è facile da staccare e svuotare, con un meccanismo di rilascio a pulsante progettato per ridurre al minimo le dispersioni di polvere; restano presenti, tra i punti a favore, la possibilità di rimuovere la batteria ed utilizzarne una secondaria in caso di pulizie più lunghe del previsto, oltre che l’illuminazione a LED per poter pulire nei posti più bui, ad esempio sotto il letto o sotto ai tavoli.

Durante l’uso domestico, il P13 si è dimostrato efficace su pavimenti in gres e tappeti. L’aspirapolvere scivola facilmente sui pavimenti duri, ma richiede un po’ più di sforzo sui tappeti. La spazzola per pavimenti è flessibile, il che facilità l’utilizzo intorno a gambe di tavoli e sedie e sotto divani e letti. Le luci LED, invece, illuminano efficacemente lo sporco in spazi ombreggiati come sotto i mobili e negli angoli e sono l’alleato perfetto per i maniaci che cercano lo sporco più nascosto.

Durante i test, l’aspirapolvere ha mostrato eccellenti prestazioni, pulendo efficacemente anche la polvere di caffè e le briciole di pane al primo passaggio, inclusi gli spazi tra le piastrelle. La modalità di aspirazione massima si è dimostrata naturalmente la più efficiente in termini di pulizia seppur la più esigente in quanto a batteria. La modalità standard offre un giusto compromesso, ma personalmente preferisco sempre lavorare in modalità massima per limitarmi a non passare più di una volta sulla stessa zona. Molto comodi anche gli accessori per la pulizia delle fessure o dei tessuti; considerando il peso molto ridotto dell’aspirapolvere, utilizzarlo come aspirabriciole, ad esempio, può essere molto comodo e vantaggioso.

Tra gli accessori inclusi, oltre alla spazzola per pavimenti con luci LED, vi sono un tubo utile come prolunga, un beccuccio per fessure e una spazzola 2-in-1 per la polvere, oltre che alcuni filtri di ricambio.

Autonomia della batteria

La batteria in dotazione al Proscenic P13 è un’unità da 2500 mAh, sganciabile e removibile, il che vi permette di utilizzare eventualmente una batteria secondaria per pulizie più lunghe. L’autonomia è nella media del mercato: circa 15 minuti di durata alla massima potenza e fino a 45 minuti in modalità ECO.

Il giusto compromesso si ottiene in modalità ECO, dove, salvo imprevisti o sporco particolarmente ostinato, si riesce ad arrivare a 30 minuti di utilizzo, modalità che tuttavia vi consiglio solo se siete soliti passare più di una volta al giorno l’aspirapolvere, dal momento che la sua efficienza potrebbe risultare limitata. I tempi di ricarica stimati sono di circa 4 ore o poco più, non tra i più veloci in assoluto ma comunque accettabili

Prezzo e considerazioni

Proscenic P13 viene venduto ad un prezzo di listino pari a 169 euro, ma molto spesso lo si trova in offerta a meno di 140 euro, una cifra che lo rende un alleato ideale per chi è alla ricerca di un supporto per le pulizie domestiche, senza però dover spendere un patrimonio. Di sicuro il Proscenic P13 non è la soluzione adatta a chi possiede case molto grandi, e soprattutto non è adeguato per ambienti molto sporchi, dove per forza di cose è necessario puntare su qualche dispositivo con una potenza di aspirazione superiore, e pari almeno al doppio.

