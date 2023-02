Nuovo evento Google Search annunciato: il rivale di ChatGPT è dietro l’angolo

Quando Sundar Pichai, CEO di Google, ha chiesto al team di sviluppo delle intelligenze artificiali di accelerare i lavori sull'integrazione nel motore di ricerca più famoso al mondo, non poteva immaginare che i tempi fossero così tanto brevi. Google, infatti, ha annunciato un nuovo evento dedicato a Search che si terrà a Parigi, occasione in cui con tutta probabilità verrà svelato il tanto atteso rivale di ChatGPT.

Google è pronta a svelare al mondo il rivale di ChatGPT

Il aver dichiarato il “codice rosso“, Google ha spinto prepotentemente sull'acceleratore preparando un chatbot in grado di mostrare al mondo le capacità della compagnia di Big G, messe in ombra negli ultimi tempi dallo strapotere mediatico di ChatGPT: il chatbot di OpenAI che in pochi mesi ha conquistato il web.

Il prossimo 8 febbraio alle 14:30, Google terrà a Parigi un nuovo evento dedicato alla Ricerca e alle intelligenze artificiali. Le possibilità che, proprio in questa occasione, la compagnia di Mountain View presenti il tanto atteso rivale di ChatGPT sono davvero alte, anche se potrebbe trattarsi di una semplice demo e non di un rilascio al pubblico.

Le indiscrezione, negli ultimi giorni, hanno evidenziato come Google abbia spinto tanto sullo sviluppo di un chatbot che potesse oscurare le capacità messe in mostra da ChatGPT, prima con una IA in grado di generare musica da un semplice input di testo, poi con dei test interni su un bot chiamato Apprentice Bard.

Non ci resta quindi che attendere ancora pochi giorni per scoprire le mosse di Google, mentre Microsoft sembra essere già a buon punto con l'integrazione di una versione potenziata di ChatGPT all'interno del motore di ricerca Bing.

