OnePlus Pad: EvLeaks mostra il design completo

È da parecchi mesi che gli appassionati di OnePlus aspettano la “sorpresa”: l'ecosistema del brand si espanderà ancora dopo accessori audio, indossabili e smart TV, dando spazio a OnePlus Pad. Un nome che lascia poco spazio all'immaginazione e che indica in maniera esplicita il primo tablet mai prodotto da OnePlus. In questo approfondimento proviamo a fare chiarezza su tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche, al design, al possibile prezzo e all'uscita del primo tablet della casa cinese.

Aggiornamento 03/02: OnePlus Pad in un'immagine completa che ne svela il design. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OnePlus Pad: tutto quello che sappiamo finora sul primo tablet

Design e display

Differentemente dagli altri modelli sul mercato, OnePlus Pad si presenterà con un look tutto suo. Per la parte posteriore avremo uno stile unico nel suo genere, con una fotocamera circolare posizionata al centro della scocca in metallo per favorirne l'utilizzo in modalità orizzontale; stessa cosa per la selfie camera frontale, posizionata in uno dei lati lunghi delle cornici, posizione comoda per le videochiamate.

OnePlus Pad

Per il display si vocifera di una soluzione da 11,6″ 2.8K, un pannello con tecnologia LCD che vanterebbe un elevato refresh rate a 144 Hz, oltre che supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Evan Blass ha pubblicato un'immagine leak dove mostra il design completo del tablet nella colorazione verde. Tutto è ben visibile, dall'ampio display fino al modulo fotografico circolare.

Specifiche tecniche

Aleggia ancora mistero attorno al SoC di OnePlus Pad: inizialmente si era parlato di chip di scorsa generazione come Snapdragon 870 presente su OPPO Pad, ma non è da escludere che possano essere utilizzati chip Qualcomm o MediaTek più recenti. Si parla comunque di due varianti, una Wi-Fi e una 5G, assieme a memorie a partire da 6/128 GB. Per l'autonomia, il tablet farebbe affidamento a una batteria a doppia cella da 8.840 mAh con ricarica rapida da 67W. Il pacchetto offrirebbe anche il Bluetooth 5.1 e ingresso mini-jack per le cuffie, mentre per le fotocamere si parla di sensori da 13 e 8 MP.

Per la parte software di OnePlus Pad, dovremmo trovare un firmware basato su Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13, forse con funzionalità personalizzate per sfruttare meglio il tablet.

OnePlus Pad – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OnePlus Pad è fissata per il 7 febbraio 2023: durante l'evento ci saranno anche OnePlus 11 e Buds Pro 2, OnePlus 11R, la prima tastiera del brand e la smart TV Q2 Pro. Il dispositivo è comparso nel database dell'ente per le proprietà intellettuali in Europa (EUIPO), quindi è probabile che arrivi anche alle nostre latitudini.

In merito al possibile prezzo, il primo tablet di OnePlus dovrebbe debuttare in patria a circa 430€ al cambio (ossia 2.999 yuan) ma anche in questo caso è bene attendere notizie ufficiali.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il