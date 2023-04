Quanto costa OnePlus Pad

Il debutto del primo tablet del brand cinese è stato davvero atipico (ed indimenticabile). L'azienda ha lanciato in terminale – anche in Italia – e ha dato il via ai preordini, ma senza confermare effettivamente quanto costa OnePlus Pad: il prezzo di vendita non è stato ancora svelato, ma ci sono già alcuni leak.

Quando costa OnePlus Pad: un leak svela il prezzo del primo tablet del brand

Più che parlare di leak, si tratta di una vera e propria conferma anche se per il momento riguarda l'India. Flipkart, noto e-commerce indiano, ha inserito la scheda prodotto del tablet, insieme al prezzo in base al taglio di memoria. Quindi anche se l'azienda cinese non ha ancora annunciato quanto costa OnePlus Pad in Italia, possiamo farci subito un'idea di quale sarà il prezzo alle nostre latitudini.

8/128 GB – 37.999 INR ( circa 421€ )

) 12/256 GB – 39.999 INR (circa 443€)

Per quanto riguarda la versione italiana, è già stato confermato il solo taglio da 8/128 GB: il prezzo potrebbe essere di 499€. Ricordiamo che i preordini del tablet sono partiti il 10 aprile, con vari regali: al momento il dispositivo risulta esaurito, ma è probabile che tornerà disponibile successivamente.

Il prezzo per l'Italia sarà svelato in via ufficiale il prossimo 25 aprile. Intanto, se volete saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato a OnePlus Pad.

