Prenota adesso OnePlus Pad e ricevi fino a 198€ di accessori

Il primo tablet di OnePlus è stato lanciato prima in patria e poi in versione Global: si tratta di un dispositivo elegante e stiloso, caratterizzato da ottime specifiche e tanti accessori. Voglia di mettere le mani su questa novità? Allora ecco come fare per risparmiare sull'acquisto di OnePlus Pad grazie alla promozione Early Bird: preordina adesso e puoi ricevere fino a 198€ di accessori!

OnePlus Pad disponibile in offerta Early Bird: tutti i vantaggi e come partecipare

Il primo tablet targato OnePlus arriva con un look unico ed un ampio display da 11,61″ con risoluzione 2.8K, un pannello LCD con refresh rate a 144 Hz e supporto HDR10+ e Dolby Vision. Il terminale è mosso dal Dimensity 9000 di MediaTek ed è alimentato da una batteria da 9.510 mAh con ricarica da 67W. Presente all'appello una fotocamera da 13 MP, accompagnata da un modulo da 8 MP dedicato alle videochiamate.

Il nuovo OnePlus Pad è attualmente in fase di prenotazione tramite lo store ufficiale: grazie all'offerta Early Bird si riceverà automaticamente nel carrello un adattatore SuperVOOC da 80W; inoltre è possibile scegliere un accessorio gratuito tra la tastiera magnetica, la penna OnePlus Style oppure la custodia Folio.

Basterà pagare il deposito rimborsabile di 99€ per confermare la prenotazione; dopodiché si riceverà una notifica (il 25 aprile) per saldare l'importo residuo entro il 28 aprile, confermando il preordine. Il prezzo di OnePlus Pad sarà svelato il 25 aprile: quindi potrete scegliere se procedere con il vostro acquisto oppure ottenere il rimborso della prenotazione. La promozione durerà fino al 24 aprile.

