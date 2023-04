La GPU dello Snapdragon 8 Gen 3 sarà molto più potente

Si torna a parlare dello Snapdragon 8 Gen 3, il chipset che rappresenterà la futura generazione di punta in casa Qualcomm. Sul prossimo System-on-a-Chip si sono sperticati numerosi leaker, rivelando in rete cosa aspettarsi in termini di specifiche tecniche, e questa volta è il turno della scheda grafica. Dentro al SoC troveremo infatti la GPU Adreno 750, una componente che secondo quanto vociferato sarebbe molto più potente della versione antecedente.

Qualcomm ha una GPU Adreno che aumenterà la potenza dello Snapdragon 8 Gen 3

Se confrontata con la GPU Adreno 740 dell'attuale Snapdragon 8 Gen 2, infatti, la nuova componente riuscirebbe a sfoggiare un salto in avanti pari al +50% di potenza in più. Un salto generazionale che gli permetterebbe di mettersi in pari con Apple, che con l'ultimo A16 Bionic a bordo della serie iPhone 14 Pro ha dimostrato una potenza grafica maggiore dello Snap 8 Gen 2. E questa non sarà l'unica novità dello Snapdragon 8 Gen 3, che sappiamo abbandonerà i 32-bit, avrà un nuovo processo produttivo e una CPU tutta nuova che gli permetterà di settare nuovi record nei benchmark

