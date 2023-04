OPPO Find X6 Pro batte tutti su DxOMark: è il nuovo Camera Phone definitivo

Dopo essersi guadagnato la vetta di Antutu come smartphone più potente del momento, il nuovo top di gamma di OPPO finisce ancora una volta sotto i riflettori e questa volta scalza Huawei e Honor. OPPO Find X6 Pro conquista la prima posizione su DxOMark, guadagnandosi il titolo di Camera Phone definitivo: andiamo a scoprire come si è comportato dei vari test e quale punteggio ha totalizzato!

OPPO Find X6 Pro supera Huawei e Honor su DxOMark

Con 153 punti totali, OPPO Find X6 Pro supera di pochissimo l'ex campione Honor Magic 5 Pro; il podio si chiude con Huawei mate 50 Pro mentre in quarta posizione troviamo Google Pixel 7 Pro, l'ultimo gioiello della casa statunitense. Insomma, la vetta di DxOMark è tutta cinese, con l'ultimo arrivato in casa OPPO a farla da padrone.

Il top di gamma si è comportato in modo egregio nei vari test, con ottimi punteggi sia in ambito foto che video. A bordo di OPPO Find X6 Pro troviamo una tripla camera così composta:

Primario da 50 MP f/1.8, sensore da 1″, autofocus, OIS

f/1.8, sensore da 1″, autofocus, OIS Ultra-grandangolare da 50 MP f/2.2

f/2.2 Teleobiettivo a periscopio da 50 MP f/2.6, zoom ottico 3X (digitale 120X), OIS

Ma quali sono i pregi individuati dal team di DxOMark? Il nuovo flagship OPPO è in grado di restituire scatti con un eccellente livello di dettaglio (anche per quanto riguarda lo zoom), sia in scene “semplici” che alle prese con condizioni di scarsa illuminazione. Il rumore di fondo è ben gestito in tutte le condizioni, l'autofocus è rapido ed efficiente (sia in foto che nei video); un plauso alla modalità ritratto, dato che il terminale offre dei bokeh dettagliati e precisi.

In merito ai contro si parla di alcune imprecisioni del contrasto nei ritratti in controluce, dei momenti di instabilità nell'esposizione (sia nelle foto che nei video), una profondità di campo troppo ridotta ed altri difetti (che risultano minimi).

Per la valutazione completa di DxOMark e per dare un'occhiata ai sample della fotocamera (in una definizione più elevata), in fonte trovate la pagina dedicata all'ultimo top di gamma targato OPPO. Se volete saperne di più su OPPO Find X6 Pro, ecco il nostro approfondimento dedicato.

