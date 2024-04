Amici sempre più vicini con i Preferiti di WhatsApp: nuove immagini dalla beta

Aggiornamento 19/04: i Preferiti di WhatsApp tornano in beta, questa volta mostrando la nuova gestione dei contatti: il momento del lancio sembra avvicinarsi. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Gli ultimi mesi hanno visto gli sviluppatori di Meta impegnati ad implementare una serie di funzionalità in WhatsApp che puntano a migliorare l’esperienza utente e a favorire la comunicazione tra gli utenti che sfruttano la celebre app di messaggistica istantanea. L’ultima di queste funzionalità, in ordine di tempo, è la nuova lista dei preferiti che consente di avere sempre in primo piano gli amici più streti, in modo da avviare le conversazioni in modo ancora più rapido.

La nuova lista dei preferiti permette di avere gli amici sempre in primo piano su WhatsApp

Con la versione 24.3.10.70 Beta di WhatsApp per iOS, Meta ha iniziato i testing per la nuova lista dei preferiti: questa funzione consente di segnalare i conttatti più importanti per l’utente in modo da visualizzarli in una lista separata dalle altre conversazioni per avere un accesso semplificato e più rapido alle persone più amate. Al momento questa lista può essere sfruttata solo per avviare nuove chiamate, ma non è escluso che le funzionalità vengano estese anche per inviare nuovi messaggi.

Al momeno questa funzione non è ancora disponibile su Android, ma potrebbe arrivare a breve in beta con i prossimi aggiornamenti. Come sempre, è lecito aspettarsi almeno un paio di mesi di sviluppo e testing prima che questa nuova funzione venga effettivamente implementata anche nelle versioni stabili delle app mobile e desktop.

Aggiornamento 12/02: i Preferiti arrivano anche sul web

Mentre la nuova funzione dei Preferiti viene introdotta lentamente nelle versione beta delle app mobile di WhatsApp, la versione web vede l’arrivo di un nuovo filtro che permetterà di visualizzare facilmente i contatti segnati come preferiti.

“Vi presentiamo i Preferiti: aggiungi le persone a cui tieni di più e raggiungile più facilmente attraverso l’app” si legge nell’avviso che campeggia sulla nuova pagina della versione web di WhatsApp. Non sappiamo ancora quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti, ma il momento del lancio potrebbe non essere troppo lontano.

Aggiornamento 24/02: in arrivo anche il filtro per le conversazioni

Con la beta 24.4.10.76 di WhatsApp per iOS, Meta ha introdotto un nuovo filtro che permetterà di visualizzare solo le conversazioni con i contatti segnalati come Preferiti. Questa funzione permetterà di escludere dalla lista delle chat tutte i contatti meno importanti, avendo di conseguenza subito sott’occhio le persone per noi più importanti e con cui conversiamo di più, per inviare più velocemente un nuovo messaggio.

Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando questa funzione sarà disponibile per tutti nella versione stabile, ma è possibile che l’aggiornamento venga pubblicato su iOS e Android nelle prossime settimane.

Aggiornamento 27/03: la nuova tab Chiamate arriva in Beta

Con il lancio della beta 2.24.7.18 di WhatsApp per Android, scopriamo che anche la tab delle Chiamate subirà un rinnovamento per includere i contatti preferiti. In questo modo gli utenti, quando dovranno effettuare una telefonata, potranno selezionare rapidamente dalla schermata in questione uno dei contatti preferiti, senza doverlo necessariamente cercare in rubrica. Una funzione che velocizzerà la comunicazione, anche in caso di eventuale emergenza.

Aggiornamento 19/04: nuove immagini dalla beta

Sembra proprio che la funzione Preferiti sia pronta al lancio, con l’ultima beta 2.24.9.19 di WhatsApp per Android che integra anche una schermata per la gestione dei contatti a noi più cari. Dalle impostazioni, infatti, si potranno gestire facilmente i contatti segnalati come preferiti, aggiungendoli oppure rimuovendoli dalla lista. Il momento della disponibilità generale e del rollout in versione stabile sembra avvicinarsi sempre di più: a questo punto potrebbe mancare davvero poco.

