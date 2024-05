Gamesir G4 Pro scende a soli 23€: controller Bluetooth per Switch, PC, Android e iOS, con custodia in regalo

Da quando i giochi mobile sono diventati sempre più apprezzati e complessi è aumentata la necessità di giocare in modo comodo ed intuitivo da telefono. Un controller Bluetooth pensato per smartphone (ma anche per PC e Nintendo Switch) come il Gamesir G4 Pro è di certo la soluzione perfetta per sfruttare al massimo il proprio dispositivo: se il prezzo è di soli 23€ (con una custodia in regalo), allora l’occasione è d’oro!

Gamesir G4 Pro (con custodia): il controller per smartphone è in offerta con codice sconto, ad un prezzo stracciato

Il controller è dotato di una struttura ergonomica e ricorda un classico pad per console; sono presenti due levette analogiche, una croce direzionale e tasti ABXY magnetici per una maggiore qualità di risposta. I grip laterali sono in gomma morbida, per un’impugnatura salda e comoda; inoltre, non mancano i tasti laterali posteriori. Presenti poi il tasto di Turbo e quello dedicato agli screenshot in-game (non per iOS) mentre il giroscopio integrato permette di giocare a tutto tondo sfruttando le caratteristiche della celebre console Nintendo. La connessione con i dispositivi avviene tramite Wi-Fi 2.4G (con il ricevitore incluso) oppure Bluetooth e il supporto per smartphone consente di giocare tenendo il telefono agganciato; la batteria è un’unità da 800 mAh. Il pad è dotato di piena compatibilità con dispositivi Android, iOS (supporta anche Apple Arcade), PC e Nintendo Switch.

Trovi il controller Gamesir G4 Pro in offerta su Banggood a soli 23€ e con una custodia in regalo: per ottenere il prezzo indicato basta inserire il codice sconto che trovi nel box in basso. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

