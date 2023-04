OPPO Find X6 Pro batte Red Magic, Xiaomi e OnePlus: è il migliore su Antutu | Marzo 2023

Puntuale come al solito, ecco che con l'arrivo del nuovo mese arriva anche la classifica dedicata ai terminali più prestanti sulla piazza. Antutu ha svelato quali sono gli smartphone più potenti del mese di marzo 2023: uno scontro tra titani, vinto a man bassa dalla new entry OPPO Find X6 Pro!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Marzo 2023

Antutu è una delle più importanti piattaforme di benchmark, conosciuta sia nel panorama Android che iOS ed ampiamente utilizzata sia dai produttori che dai recensori in fase di prova. Ogni mese viene pubblicata una top 10 dei dispositivi più performanti, sia per quanto riguarda la fascia top che quella media e medio-alta.

Ma quali sono gli smartphone Android più potenti su Antutu per il mese di marzo 2023? La prima posizione è occupata dal nuovo OPPO Find X6 Pro, ultimo top di gamma della compagnia cinese; oltre alla versione Pro è presente anche OPPO Find X6 standard (con il Dimensity 9200), al quinto posto. Abbiamo anche un'altra new entry: stiamo parlando di Nubia Z50 Ultra, in nona posizione. Un dispositivo dallo stile unico e dotato di un ampio schermo con Under Screen Camera: bello e potente!

Il resto della classifica del mese non vede grandi novità rispetto al mese di febbraio, al massimo qualche cambio di posizione. Ritroviamo Red Magic 8 Pro+ al secondo posto, seguito da OnePlus 11.

La classifica dei migliori smartphone di fascia medio-alta ci riserva qualche sorpresa in più rispetto a quella dei modelli maggiori. Il migliore su Antutu è stato il nuovissimo Redmi Note 12 Turbo, il primo dispositivo equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 2. Qualcomm ha saltato i chipset 7+ Gen 1 e 7 Gen 2 e i risultati si vedono: il SoC si presenta in forma smagliante e supera di parecchio il rivale MediaTek 8200. Il resto dell'elenco non cambia molto rispetto al mese precedente.

