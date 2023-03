Snapdragon 8 Gen 3: ecco le novità rispetto a Gen 2 e Gen 1

Continuano a rincorrersi le voci attorno allo Snapdragon 8 Gen 3, quello che sarà il prossimo cavallo di battaglia da parte del chipmaker Qualcomm. Anche perché modelli come 8+ Gen 1 e 8 Gen 2 hanno soddisfatto anche i palati più esigenti, grazie al passaggio alle fabbriche di TSMC che hanno risolto le problematiche di efficienza e temperatura che affliggevano i modelli precedenti a causa di Samsung. Mancano ancora molti mesi alla sua presentazione ufficiale, ma i leaker continuano a far fuoriuscire in rete novità su quelle che saranno le specifiche chiave del futuro SoC top di gamma.

Ecco quali sarebbero le specifiche chiave dello Snapdragon 8 Gen 3 rispetto ai SoC precedenti

Prima di tutto, lo Snapdragon 8 Gen 3 sembra che sarà realizzato nuovamente a 4 nm e non a 3 nm come si era vociferato in precedenza; se così fosse, Qualcomm non sarebbe la prima a passare alla generazione successiva e la sfida potrebbe quindi giocarsi fra Apple e Google. Allo stesso tempo, rimarrebbe sì a 4 nm ma con un processo produttivo migliore, passando da quello N4 utilizzato per Snap 8 Gen 2 al rinnovato successivo N4P con una densità di transistor aumentata del 6% e un'efficienza migliorata del 22%.

A cambiare sarebbe invece la CPU, che per la prima volta avrebbe una configurazione tri-cluster 1+5+2, composta dai nuovi core Cortex-X4 settato a 3,2 GHz, 5 core A720 a 3,0 GHz e 2 core A520 a 2,0 GHz. Il core più performante scenderebbe quindi di frequenza mentre quelli intermedi salirebbero; tuttavia, si vocifera che in realtà il core X4 potrebbe toccare i 3,75 GHz di picco. Ci sarebbe anche una nuova GPU Adreno 750 e supporto alle memorie UFS 4.1, mentre rimarrebbe invariato quello per le RAM LPDDR5X a 7.500 Mbps. Infine, un'altra novità sarebbe rappresentata dal modem 5G Snapdragon X75

Tutte queste migliorie permetterebbero allo Snapdragon 8 Gen 3 di raggiungere livelli di performance molto più alti che in passato, come dimostrano i benchmark, arrivando a competere anche con Apple. Non ci resta che attendere, anche perché pare che l'evento di lancio di Qualcomm potrebbe avvenire prima del previsto.

