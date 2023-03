Parte la sfida ai 3 nm fra Pixel 8 Pro e iPhone 15 Ultra

Quale sarà il primo smartphone a vantare il primo chip a 3 nm della storia: Pixel 8 Pro o iPhone 15 Ultra? A quanto pare, Google ed Apple potrebbe essere le due compagnie a contendersi questo traguardo tecnologico, battendo sul tempo sia Qualcomm che Samsung. Ma se Google sembra possa essere in grado di farlo sarebbe proprio merito del chipmaker sud coreano, che potrebbe approfittare della collaborazione avviata nel 2021 con la serie Pixel 6 per testare la sua nuova generazione del processo produttivo.

Google Pixel 8 Pro potrebbe essere il primo smartphone Android a 3 nm

Sì, perché è stata proprio Samsung a battere sul tempo TSMC e dare via alla stampa dei primissimi microchip a 3 nm, un risultato frutto della creazione della nuova architettura GAA, acronimo che sta per Gate-All-Around e che indica una struttura del transistor dove il gate circonda il canale su ogni lato; per chi non lo sapesse, il gate è una componente cruciale in quanto permette o blocca il flusso di elettroni e quindi accende o spegne il transistor, e quando si miniaturizza così tanto un chip è necessario che non sia troppo piccolo per non rischiare che il transistor si comporti in maniera anomala.

Ma anche se Samsung è stata la prima a stamparli, fino ad adesso si vociferava che si sarebbe concentrata sul fornirli ad altri settori (perlopiù server, cloud e data center) e che TSMC sarebbe stata la prima a portarli nel mercato consumer. Con il leaker dell'insider TheGalox cambia tutto, perché il Tensor G3 potrebbe essere il primo con processo Samsung a 3 nm, il cui debutto è atteso a bordo dei prossimi Google Pixel 8 e 8 Pro.

Apparently Tensor G3 will be made using Samsung’s new 3nm process pic.twitter.com/VYxdipxNpR — Anthony (@TheGalox_) March 3, 2023

Attualmente, Tensor G1 e G2 (montati su Pixel 6 e 7) sono entrambi basati sul processo produttivo a 5 nm di Samsung e ci si aspettava che il G3 sarebbe conseguentemente passato a 4 nm, ma a quanto pare potrebbe saltare una generazione e passare direttamente ai più recenti 3 nm. Per quanto riguarda TSMC, da più fonti arriva la voce secondo cui la sua prima produzione a 3 nm sarebbe un'esclusiva di Apple, e fra i primi prodotti a beneficiarne ci sarebbero i prossimi MacBook M3 ma anche iPhone 15 Ultra con A17 Bionic. In questo caso, Google potrebbe guadagnare un vantaggio temporale di diversi mesi: il debutto dello Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe previsto a cavallo fra 2023 e 2024, ma in realtà si vocifera che potrebbe debuttare prima, ma resta da vedere se il prossimo Snapdragon passerà ai 3 nm o avrà un processo a 4 nm di nuova generazione.

