Ecco perché iPhone 15 Ultra sarà il più costoso di sempre

Se pensate che gli aumenti abbiano reso gli ultimi melafonini i più costosi di sempre, preparatevi a sentir parlare in lungo e largo di iPhone 15 Ultra. Sin dalla comparsa delle prime indiscrezioni, si è parlato di come la fantomatica variante Ultra sarà a tutti gli effetti lo smartphone Apple con il rincaro più alto sin dal primo modello del 2007. Per il mercato statunitense, infatti, fonti piuttosto affidabili affermano che si dovrebbe salire da 1.099$ a 1.299$, che in Italia si tradurrebbe in un aumento da 1.489€ a circa 1.759€. Non a caso il nominativo “Ultra”, come avvenuto con Apple Watch Ultra e i suoi 1.000€ rispetto ai 629/669€ della serie 8. Ma il punto è: perché questo aumento di prezzo?

Apple ha in serbo molte novità per il futuro di iPhone 15 Ultra

Il leaker LeaksApplePro afferma che l'aumento di prezzo di iPhone 15 Ultra sarebbe per prima cosa da attribuire alla perdita di margini anno dopo anno, oltre all'aumento dei costi di produzione e all'inflazione globale. Ma veniamo alla parte interessante, ovvero le numerose novità previste per la scheda tecnica “ultra”.

Per prima cosa, iPhone 15 Ultra passerebbe a un taglio minimo da 256 GB anziché 128 GB, con la variante non plus ultra da 1 TB che arriverebbe a costare 1.799$, cioè 2.400€ per l'Italia. Ad affiancarlo ci sarà praticamente per certo il prossimo SoC A17 Bionic a 3 nm che farà nuovamente lievitare i prezzi. Un'altra novità data per certa è la sostituzione della famigerata porta Thunderbolt con quella USB-C, che in questo caso vanterebbe il supporto Thunderbolt 4 per una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps.

Si prospettano interessanti anche le novità fotografiche, a partire da un nuovo sensore Sony definito dal leaker “molto all'avanguardia”, in grado di raddoppiare il segnale di saturazione in ciascun pixel e catturare più luce per ridurre sottoesposizione e sovraesposizione; una funzione a cui sta lavorando anche la diretta rivale Samsung e che vedremo sui suoi futuri top di gamma. Senza contare che si vocifera del primo teleobiettivo periscopiale 10x e una nuova doppia fotocamera frontale integrata nell'Isola Dinamica, anche se non si sa ancora se per aggiungere un ultra-grandangolare e/o migliorare Face ID e modalità Ritratto.

Il leak si conclude con aspetti estetici e costruttivi, cioè l'utilizzo della scocca in titanio, materiale più leggero ma 3-4 volte più resistente dell'acciaio, e la possibilità di una sola colorazione Silver (come Apple Watch Ultra). Ma non dimentichiamoci che secondo i rumors potrebbero esserci ulteriori novità non di poco conto, come il sensore ID nello schermo e tasti a stato solido.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il