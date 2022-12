Galaxy S22 FE si farà, ma la serie Fan Edition potrebbe salutarci

Samsung Galaxy S22 FE si farà oppure no? Forse sì, forse no, ma le voci di corridoio più recenti sembrerebbero confermare il prossimo debutto per uno smartphone molto atteso. Sin dalla sua creazione, la serie Fan Edition ha raccolto molto seguito ponendosi come scelta ideale per chi cerca un elevato rapporto qualità/prezzo. Nonostante l'esito positivo dei due modelli S20 FE ed S21 FE, chi si aspettava un successore è rimasto deluso dato che siamo a fine anno e ancora non si vede niente all'orizzonte, perlomeno in via ufficiale.

Si torna a parlare di Samsung Galaxy S22 FE e sulle sorti della linea Fan Edition

Sono mesi, infatti, che in rete si rumoreggia che Samsung Galaxy S22 FE sarebbe stato cancellato, ma la speranza si è riaccesa in queste ore. Le affermazioni del leaker OreXda parlano chiaro: il lancio di S22 FE si starebbe avvicinando, assieme a quello delle prossime cuffie TWS Galaxy Buds 2 Live. Considerato che S21 FE è stato presentato a inizio 2022, è plausibile che il capitolo successivo arrivi un anno dopo, cioè a inizio 2023.

Ricordando che Galaxy S21 FE è disponibile in due versioni con Snapdragon 888 o Exynos 2100, cosa possiamo aspettarci da Samsung Galaxy S22 FE? Sempre secondo OreXda, la variante con Exynos 2200 sarebbe pressoché certa mentre quella con Snapdragon 8 Gen 1 sarebbe ancora in discussione. In rete c'è chi ipotizza che sul nuovo top di gamma troverebbe spazio il presunto Exynos 2300, ma il leaker afferma che non solo il SoC sarebbe in fase prototipale ma anche che la serie FE tende ad affidarsi a componenti di precedente generazione anziché usare nuovo hardware.

FE – gonna die soon

Alla luce di ciò, le intenzioni di Samsung sarebbero quelle di ridimensionare il catalogo, sostituendo la serie Fan Edition a quelle Galaxy A6x, A7x, A8x e A9x. Non a caso, in questi giorni si è ipotizzato che Samsung abbia sostanzialmente cancellato la serie A7x, ma la questione non finirebbe qui. Chi pensava che Samsung avrebbe potuto bypassare Galaxy S22 FE e passare direttamente a S23 FE verrebbe smentito dall'intenzione di Samsung di attuare un'altra “potatura”. Secondo OreXda, la serie Fan Edition è prossima alla chiusura e S22 FE potrebbe a tutti gli effetti essere l'ultimo esponente.

