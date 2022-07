Samsung Galaxy S22 FE cancellato? Occhio a Galaxy S23 FE

Dopo qualche settimana si torna a parlare della serie FE di Samsung, che quest'anno ha visto il lancio del Galaxy S21 FE ma che pare non abbia nei piani un successore. Questo però sarebbe relativo al solo 2022, con la speranza di lanciare un nuovo Fan Edition nella prossima tornata.

Samsung Galaxy S23 FE succederà a S21 FE, ma niente S22: spiegati i motivi

A riportare la questione è il portale online sudocreano The Elec, che spiega come Samsung abbia abbandonato definitivamente lo sviluppo del Galaxy S22 FE, lasciando dunque un “vuoto” nella Fan Edition. Perché questo? Il motivo è relativo al fatto che il brand punti a spingere quanto più possibile Galaxy S22 Ultra, quindi ha necessità di mantenere componenti utili al fine di produrne di più.

Questa scelta porterà alla fine della serie FE? In realtà no, perché l'intento di Samsung è proseguire con questa line up per i top gamma, ma serve che le vendite dei propri flagship siano più sostanziosa per questo 2022, anno in cui la casa sudcoreana punta particolarmente, in attesa dei suoi nuovi pieghevoli. Quindi, è molto probabile che vedremo un Samsung Galaxy S23 FE, che dunque si allineerebbe con la prossima serie S e dunque, il ritorno sarebbe previsto già nel 2023.

Questo, tra l'altro, potrebbe dare a Samsung la possibilità di studiare nuovi espendienti per portare uno smartphone molto più concreto di quanto visto con S20 FE e S21 FE, che sono delle semplici riproposizioni di quanto già visto nella serie S di quell'anno.

