OnePlus 10T spunta in un teaser “ufficioso” con una cover Sandstone

Man mano che passano i giorni il nuovo modello del brand cinese si fa più vicino: non abbiamo ancora una data ma tutte le indiscrezioni puntano in direzione del mese di agosto. Intanto, un ennesimo leak mette la pulce nell'orecchio: OnePlus 10T potrebbe avere dalla sua una back cover in stile Sandstone, secondo un teaser poster trapelato in reste nelle scorse ore!

OnePlus 10T: eccolo nella prima immagine ufficiosa

Per chi si fosse perso qualche dettaglio o per le nuove leve di OnePlus, in passato l'azienda cinese ha lanciato alcuni dispositivi con una cover posteriore caratterizzata da una trama ruvida, in stile arenaria. Col tempo le cover Sandstone sono diventate custodie protettive originali (disponibili praticamente per quasi tutti i modelli più importanti) mentre i fan di vecchia data sognano il ritorno di questa finitura in pianta stabile. Che OnePlus 10T sia lo smartphone del ritorno della cover Sandstone?

A suggerire questa “novità” è un teaser poster ufficioso pubblicato in rete. Si tratterebbe di un'immagine promozionale che mostra parte del design posteriore dello smartphone. Il modulo fotografico è in ombra, mentre il corpo sembra ruvido al tatto, caratteristica tipica delle cover Sandstone. È un effetto non voluto oppure davvero di troviamo alle prese con un grande ritorno?

Al momento manca ancora una risposta certa; l'unico dettaglio sicuro riguarderebbe la colorazione del device, Moonstone Black. OnePlus 10T sarà il primo modello del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultima soluzione top di Qualcomm. Se volete conoscere tutti i leak e le conferme dedicate al flagship, date un'occhiata al nostro approfondimento!

