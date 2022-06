Hype per Samsung Galaxy S22 FE? Potreste rimanere delusi

C'erano una volta i modelli Galaxy Lite, che dal 2020 Samsung ha deciso di sostituire con la variante Fan Edition, abbreviata in “FE”. Il primo modello è stato Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone molto apprezzato in quanto anello di congiunzione fra la fascia media e quella dei top di gamma. A un prezzo più accessibile, i consumatori potevano acquistare un telefono in grado di sfoggiare caratteristiche di fascia alta e senza troppe rinunce. Questa strategia è proseguita nella generazione successiva con Samsung Galaxy S21 FE, ma a quanto pare potrebbe fermarsi qua, con buona pace di coloro che attendono Samsung Galaxy S22 FE.

Una scelta che andrebbe contro quanto affermato dalla stessa Samsung in occasione del lancio del prima citato Samsung Galaxy S20 FE. Secondo quanto annunciato nel 2020, ogni anno ci sarebbe stata una variante Fan Edition del top di gamma annuale della serie Galaxy S. Ma quanto traspare dalle fonti riportate da SamMobile è che l'azienda abbia accantonato i piani per Samsung Galaxy S22 FE, di cui effettivamente non sono circolati particolari rumors. Ed è strano, perché solitamente tutti gli smartphone Samsung tendono a essere “spoilerati” dai leak con mesi d'anticipo.

Questa scelta potrebbe legarsi a quanto accaduto con la data di commercializzazione. Il primo Samsung Galaxy S20 FE debuttò a settembre 2020, ma anziché essere commercializzato a settembre 2021, S21 FE è stato posticipato a gennaio 2022, quasi un anno dopo la serie S21. Considerato che poche settimane dopo è stata presentata la serie Samsung Galaxy S22, si ipotizza che le vendite di S21 FE non siano andate bene come sperato.

Torniamo quindi a Samsung Galaxy S22 FE, modello che sarebbe stato cancellato, anche perché non vi è traccia del modello SM-S900 nei database. Per il momento, tutta l'attenzione è rivolta ai nuovi pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che come i rispettivi predecessori potrebbero conquistare importanti fette di mercato.

