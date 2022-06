Dopo il lancio del “piccolo” Reno 8 Lite in Italia si attende il debutto del resto della gamma: l'uscita Global è prevista ma per ora non c'è ancora una data. Se non avete timore di mettere le mani su un modello China e siete curiosi di provare la nuova serie del brand… allora ecco dove comprare OPPO Reno 8, Reno 8 Pro e Reno 8 Pro+: un trittico che punta allo stile e alla potenza, al design e alle specifiche!

OPPO Reno 8, Reno 8 Pro e Reno 8 Pro+: dove comprare i nuovi modelli

Tutti e tre gli smartphone che compongono la serie sono dotati di uno stile raffinato, con un modulo fotografico squadrato fuso con la scocca ed “elevato” rispetto alla stessa (similmente a quanto avviene con Find X5 Pro). La gamma adotta display AMOLED a 120 Hz con risoluzione Full HD+ e dimensioni di 6.43″, 6.62″ e 6.7″. Ogni modello è dotato di un processore differente: si parte dal Dimensity 1300, passando per lo Snapdragon 7 Gen 1, fino ad arrivare al top con il Dimensity 8100-MAX. I due maggiori sono dotati della NPU proprietaria MariSilicon X mentre tutti hanno la ricarica rapida da 80W. E ora mettiamo da parte le specifiche per passare ai fatti: andiamo a scoprire dove comprare OPPO Reno 8, Reno 8 Pro e Reno 8 Pro+, ovviamente con un occhio al risparmio!

Per tutti i dettagli sulla nuova serie di OPPO lanciata in Cina date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se invece puntate al modello Reno 7 lanciato in Italia, eccovi serviti!

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la ColorOS 12.1 con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di OPPO.

