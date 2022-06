OPPO Reno 8 5G Global non tarda: arriva la prima certificazione

Con un OPPO Reno 8 Lite già presentato anche in Italia, si avvicina piano piano anche l'arrivo del modello standard Reno 8 5G Global. Infatti, lo smartphone in questione ha ricevuto la prima certificazione che, ovviamente, non fa che ridurre il tempo che ci separa dalla presentazione.

OPPO Reno 8 5G porterà Snapdragon 7 Gen 1 nel mercato Global

La certificazione ricevuta del nuovo Reno 8 è quella dell'ente NBTC, che si rifà al mercato Global appunto, così da renderci conto che effettivamente il top-mid range del brand in verde sta per arrivare. Anche perché, il documento indica in modo chiaro che il modello CPH2359 è proprio OPPO Reno 8 5G.

Quindi vedremo all'opera il modello con Dimensity 1300 presentato in Cina? In realtà no, ma sarà anche meglio. Infatti, secondo un leak precedente, il chipset di OPPO Reno 8 5G Global sarà dotato dello Snapdragon 7 Gen 1, che in patria è stato destinato al modello, quindi ci sarà questa sorta di rebrand tra i due modelli dove il Pro sarà quello base ed il Pro+ diventerà il Pro per le nostre latitudini.

Insomma, con la prima certificazione inauguriamo la nuova era Reno per il nostro mercato, che già con la serie 6 ed il modello Reno 7 4G ha ottenuto consensi, ma che con questa nuova configurazione potrebbe ricevere la “consacrazione” definitiva come smartphone medio-top gamma per eccellenza. Nel caso vogliate saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

