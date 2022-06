Realme Watch 3 avrà una batteria più capiente e sembra pronto al debutto

È passato oltre un anno dal secondo capitolo della serie di indossabili di Realme, fatta eccezione per il modello sportivo T1 e il cugino indiano S100. Intanto un nuovo lancio si avvicina e la prova lampante arriva da un certificazione, che svela l'esistenza ed il nome commerciale di Realme Watch 3.

Aggiornamento 10/06: una nuova apparizione di Realme Watch 3 ne avvicina la presentazione e svela la capienza della batteria. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Watch 3 certificato per la prima volta: il lancio si avvicina

Quello di oggi è a tutti gli effetti il primissimo avvistamento di Realme Watch 3, il prossimo dispositivo indossabile del brand asiatico. Lo smartwatch è stato certificato dagli enti IMDA e BIS, i quali confermano effettivamente il nome commerciale, insieme al numero di modello (ossia RMW2108). Purtroppo i documenti in questione non riportano dettagli su specifiche e design: sappiamo solo che sarà presente il supporto al Bluetooth.

Ricordiamo che il precedente Watch 2 aveva uno stile molto simile a quello del predecessore e che la vera novità è stata rappresentata dalla versione Watch 2 Pro (qui trovate tutti i dettagli). Quest'ultimo ha dalla sua un display più ampio – da 1.75″ – con cornici maggiormente ottimizzate, il GPS integrato e ovviamente il solito pacchetto di caratteristiche (90 modalità sportive, SpO2, monitoraggio dell'attività cardiaca H24, impermeabilità IP68 e così via).

Resta da vedere se quest'anno avremo solo Realme Watch 3 oppure se anche stavolta l'azienda deciderà di optare per un modello “minore” ed uno Pro. Comunque il lancio potrebbe essere molto vicino: la precedente generazione ha debuttato in vari mercati a maggio e giugno, quindi potrebbe lo stesso anche a questo giro.

Svelato da Realme Link | Aggiornamento 16/05

Si avvicina la presentazione di Realme Watch 3: dopo la prima certificazione ricevuta, il nuovo smartwatch ha fatto la sua comparsa all'interno dell'app Realme Link.

Forse per errore, forse per sua volontà, Realme ci svela così come sarà fatto il suo prossimo smartwatch, il cui design rimarrà molto simile se non uguale a quello di Realme Watch 2.

Nuova certificazione per Realme Watch 3 | Aggiornamento 10/06

A distanza di alcune settimane dall'ultimo avvistamento, Realme Watch 3 torna a farsi notare grazie alla certificazione dell'ente FCC. Si tratta di un documento utile in quanto svela la capienza della batteria. La nuova versione avrà a bordo un'unità da 340 mAh, quindi leggermente più capiente rispetto ai 310 mAh del predecessore. Di conseguenza possiamo aspettarci una maggiore autonomia anche a fronte del fatto che in termini di design e dimensioni non sembra cambiare granché.

Comunque è interessante notare come il numero delle certificazioni stia aumentando: si tratta di un segnale chiaro ed indica che il debutto è vicino. Che luglio sia il mese giusto per assistere al lancio di Realme Watch 3? Di certo sarebbe un ottimo indossabile per l'estate!

