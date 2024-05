OnePlus Nord CE 4 Lite avrà una grande miglioria: parola dei leaker

Aggiornamento 05/05: leak e certificazioni ci rivelano immagini e specifiche dello smartphone, trovate i dettagli nell’articolo.

OnePlus si appresta a rinnovare la sua serie Nord: per ora abbiamo avuto solamente Nord CE 4, ma all’orizzonte si stagliano Nord 4 e Nord CE 4 Lite. Quest’ultimo sarà il più modesto del trittico e sarà il più recente fra quelli pensati per la fascia più tipicamente economica: non è ancora stato presentato ufficialmente, ma grazie alle indiscrezioni in rete possiamo già farci un’idea di come sarà fatto.

OnePlus Nord CE 4 Lite sta arrivando: ecco quale sarà la differenza principale

Snapdragon 7+ Gen 3 – Nord 4

Snapdragon 7 Gen 3 – Nord CE4

Snapdragon 6 Gen 1 – Nord CE 4 Lite



What are your thoughts on this all Qualcomm powered OnePlus Nord lineup for 2024? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 26, 2024

Il primo a parlarne è stato il leaker Yogesh Brar: mentre Nord 4 e Nord CE 4 verranno mossi dalla piattaforma Snapdragon 7 e 7+ Gen 3, Nord CE 4 Lite (CPH2619 ) si baserebbe sempre su SoC Qualcomm ma sul più economico Snapdragon 6 Gen 1. Lanciato fra 2022 e 2023, è un microchip realizzato da Samsung a 4 nm con al suo interno una CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHZ A55), GPU Adreno 710 e memorie LPDDR4X e UFS 2.2.

Un’altra importante miglioria sarebbe lo schermo, non più LCD ma AMOLED per un pannello da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, così come la sostituzione del sensore ID laterale con un sensore ID ottico integrato nel display. Migliorerebbe anche la batteria, che passerebbe da 5.000 a 5.500 mAh, mentre la fotocamera non avrebbe tre ma due sensori da 50+2 MP e una selfie camera da 16 MP.

Crediti: TENAA

Al momento, i rumor su OnePlus Nord CE 4 Lite finiscono qui, per uno smartphone che, se tutto va come previsto, dovrebbe essere mostrato al pubblico durante il Q2 2024 e dovrebbe presentarsi come la versione Global del rebrand di OPPO A3, che rimarrà esclusiva cinese.

