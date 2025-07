iOS 26 sarà castrato in Europa? Apple conferma la mancanza di alcune funzioni

La lotta tra Apple e l’Unione Europea potrebbe portare per la prima volta ad uno svantaggio per gli utenti, con la compagnia di Cupertino intenzionata a limitare le funzionalità del nuovo sistema operativo per iPhone in uscita a settembre. Stando alle ultime informazioni emerse in rete, infatti, il team guidato da Tim Cook avrebbe già deciso di non portare in Europa alcune nuove funzioni di iOS 26.

Apple in lotta con l’Europa: iOS 26 non includerà tutte le funzioni

Crediti: Apple

Non tutte le funzioni annunciate in occasione del WWDC 2025 saranno disponibili in Europa al lancio di iOS 26, ha confermato nuovamente Apple in un recente incontro con gli avvocati. Il motivo è da ricercarsi nell’incompatibilità di alcune funzionalità con il Digital Markets Act, la nuova legge europea che ha costretto la compagnia di Cupertino ad aprire il proprio ecosistema alla concorrenza.

Una di queste funzioni sarà sicuramente “Visited places” (Posti visitati), in arrivo in Apple Maps con iOS 26 grazie alla potenza di Apple Intelligence. Questa è solo la prima funzione di cui Apple ha apertamente dichiarato il ritardo in Europa, ma è evidente che potrebbero essercene molte altre, come apertamente dichiarato dalla compagnia.

iOS 26 quindi sarà castrato in Europa? Al lancio, probabilmente si. Serviranno diversi aggiornamenti per mettere in pari la versione Global e quella destinata al nostro mercato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!