vivo X100 Ultra e la serie X100s hanno una data ufficiale (e ci sono anche i prezzi leak)

Dopo mesi di leak e voci di corridoio finalmente il produttore cinese ha annunciato la data di presentazione di vivo X100 Ultra e dei modelli X100s e X100s Pro. Ben tre nuovi top di gamma in arrivo, tutti caratterizzati dal design elegante della serie e velleità da Camera Phone (anche grazie al supporto di Zeiss, presente per tutti i dispositivi).

vivo X100 Ultra e X100s/X100s Pro: ecco la data di presentazione ufficiale

Crediti: vivo

La data di presentazione era già nell’aria da un po’, mancava solo il giorno preciso: l’evento di lancio di vivo X100 Ultra e X100s/X100s Pro si terrà il prossimo 13 maggio in Cina. Inoltre l’azienda ha anche svelato completamente il design dei tre smartphone in arrivo: il look generale attinge a piene mani dalla serie X100, con un ampio modulo fotografico circolare. La versione Ultra e Pro presentano display con bordi curvi mentre X100s è dotato di un pannello flat.

X100 Ultra – Crediti: vivo X100s Pro – Crediti: vivo X100s – Crediti: vivo

Nel corso dei mesi si sono susseguite tante indiscrezioni sui prossimi smartphone in arrivo. vivo X100 Ultra dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3 ma la vera novità sarebbe il comparto fotografico. Quest’ultimo dovrebbe offrire un trittico di sensori (non una quad camera, come inizialmente pronosticato) con un teleobiettivo a periscopio in grado di offrire uno zoom digitale 200X. Per quanto riguarda vivo X100s e X100s Pro non dovrebbero esserci grandi differenze rispetto alle controparti X100 e X100 Pro, fatta eccezione per il chipset (ossia il nuovissimo Dimensity 9300+).

Spuntano i prezzi leak: quanto costeranno i nuovi flagship?

Crediti: Weibo

Aspettando l’evento del 13 maggio, ecco fare capolino anche le indiscrezioni sul prezzo del nuovi smartphone. I leak arrivano da un post pubblicato sul noto social cinese Weibo, territorio preferito per gli insider. Di seguito trovate prezzi e configurazioni (leak) di tutti i dispositivi in arrivo.

X100 Ultra 12/256 GB – 6.699 CNY ( 862€ ) 16/512 GB – 7.499 CNY ( 956€ ) 16 GB/1 TB – 8.499 CNY ( 1.094€ )

X100s 12/256 GB – 3.999 CNY ( 514€ ) 16/256 GB – 4.399 CNY ( 566€ ) 16/512 GB – 4.699 CNY ( 605€ ) 16 GB/1 TB – 5.199 CNY ( 669€ )

vivo X100s Pro 12/256 GB – 4.999 CNY ( 643€ ) 16/512 GB – 5.599 CNY ( 720€ ) 16 GB/1 TB – 6.199 CNY ( 798€ )



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le