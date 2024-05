Realme GT Neo 6 in arrivo a maggio: tutte le conferme ufficiali

Aggiornamento 06/05: il nuovo modello della gamma Neo è protagonista di poster ufficiali pubblicati su Weibo e nei principali store cinesi. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Lo scorso anno (rispettivamente in estate e a dicembre) la compagnia cinese ha lanciato sul mercato la serie Realme GT 5, composta dal modello base e dal fratello maggiore con Snapdragon 8 Gen 3. Di recente è stato il turno di Realme GT Neo 6 SE ed ora è il momento di un altro dispositivo, uno smartphone di cui abbiamo già parlato nei mesi passati ma senza avere la giusta consapevolezza. Realme GT Neo 6 è stato confermato ufficialmente ed è protagonista di alcune indiscrezioni che anticipato specifiche e prezzo, ma anche dei primi teaser ufficiali.

Realme GT Neo 6 sarà un flagship killer: nuovi dettagli su specifiche, prezzo e uscita

GT Neo 5 – Crediti: Realme

Il tanto chiacchierato Realme GT Neo 6 ha creato un po’ di grattacapi nella prima metà dello scorso anno: tanti insider hanno scambiato il flagship GT 5 per questo dispositivo e per parecchi mesi tutti media hanno riportato informazioni confuse ed errate. Poi c’è stato l’annuncio di GT 5 e il povero modello Neo è stato messo da parte, ma ora si torna a parlare di questo telefono che promette grandi cose. Stando ai leak provenienti dalla Cina (ma anche dalle conferme ufficiali), il prossimo dispositivo della gamma GT Neo sarà un flagship killer con specifiche al top: inizialmente si parlava dallo Snapdragon 8 Gen 2 ma di recente si è fatta strada un’altra realtà.

Crediti: Realme

Come anticipato dalla stessa azienda, il telefono sarà equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635), chipset che riprende varie caratteristiche del SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3. Realme GT Neo 6 dovrebbe essere quindi un vero e proprio flagship killer, con materiali premium (un frame metallico tutt’intorno alla scocca) ed un prezzo davvero niente male. Si vocifera di circa 2.000 CNY, ossia intorno ai 260€ al cambio attuale. Addirittura pare che avremo un taglio di memorie da ben 24 GB di RAM: finora questo quantitativo è stato sempre riservato a modelli premium. Il dispositivo è spuntato sullo store cinese JD, con uno storage fino a 1 TB. Si parla poi di uno schermo OLED con risoluzione 1.5K.

Crediti: JD

In merito a batteria e ricarica dovremmo trovare 5.500 mAh e il supporto ai 120W: non c’è ancora la “certezza” (per la batteria) ma l’azienda ha anticipato la presenza della super ricarica. Si tratterà del modello con Snapdragon 8s Gen 3 con la tecnologia di ricarica rapida più potente (sopra i 100W). Ricordiamo che Xiaomi CIVI 4 Pro si ferma a 67W, Redmi Turbo 3 a 90W e iQOO Z9 Turbo a 80W. Per quanto riguarda il periodo d’uscita, il dispositivo potrebbe debuttare nel corso della seconda metà del 2024, dopo il lancio di Realme GT Neo 6 SE. Vista la comparsa dei primi teaser ufficiali è probabile che il lancio sia fissato per il mese di maggio o al massimo giugno. Di seguito trovate i dettagli sulla scheda tecnica, almeno secondo i leak trapelati finora.

Realme GT Neo 6 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di ? x ? x 8,6 mm per 199 grammi

Certificazione IP??

Display curvo OLED BOE 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit

da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

/ GB di RAM LPDDR5X

/ GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, NFC, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 50 MP con OIS

con OIS Selfie camera /

Speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le