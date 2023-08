Realme GT 5: scheda tecnica, prezzo e uscita

Durante il MWC 2023 Realme ha annunciato il nuovo GT 3 per l'Europa, dispositivo mai arrivato sul mercato (per ora) e rebrand del cinese GT Neo 5. Nel frattempo in patria la gamma GT “liscia” è scomparsa dai radar, almeno fino ad ora. Il nuovo top di gamma del brand è in dirittura d'arrivo e riporta in auge una delle serie iconiche della compagnia. Realme GT 5 si avvicina al debutto e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (insieme alle prime anticipazioni del modello GT 5 Pro, in arrivo successivamente).

Realme GT 5: tutto quello che c'è da sapere sul prossimo flagship del brand

Design e display

Crediti: Onleaks x MySmartPrice

Intorno al nuovo Realme GT 5 c'è stata parecchia confusione: inizialmente il dispositivo è stato associato a Realme GT Neo 6 e tutt'ora non è dato di sapere se questo sarà o meno il nome commerciale fuori dalla Cina. Nel frattempo, durante la fiera China Joy, l'azienda ha confermato il debutto in patria del nuovo membro della serie GT. Il terminale è anche apparso nel database del TENAA con la sigla RMX3820 e quindi conosciamo vari dettagli.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

La parte frontale dello smartphone ospita un display AMOLED da 6,74″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate di 144 Hz ed un punch hole posizionato al centro; non mancherà un lettore d'impronte sotto lo schermo. Per quanto riguarda il design, questo è il vero cambio di rotta della serie: la back cover ospita un modulo fotografico rialzato rispetto alla scocca, con uno stile che ricorda la gamma Google Pixel e il modello Realme GT 2s, mai realizzato.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Weibo

Le specifiche tecniche di Realme GT 5 sono già state confermate dalla compagnia: il cuore del flagship sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, octa-core a 4 nm con una frequenza massima di 3,2 GHz. Lato memorie dovremmo trovare fino a 24 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. In merito all'autonomia, si vocifera di due versioni: con una batteria da 5.080 mAh e ricarica rapida da 150W oppure con un'unità da 4.450 mAh con il supporto ai 240W.

Per il software possiamo aspettarci Android 13 sotto forma di Realme UI 4.0 mentre il resto del pacchetto non può che comprendere il supporto Dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS (magari a doppia frequenza) e l'NFC per i pagamenti.

Fotocamera

Crediti: TENAA

Il nuovo arrivato di Realme dovrebbe offrire una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP, dotata di un sensore principale IMX890 con tanto di stabilizzazione ottica OIS e accompagnato da un modulo ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. Frontalmente, all'interno del punch hole centrale, ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

Realme GT 5 Pro

Oltre al modello base sarebbe previsto anche una versione maggiorata, chiamata Realme GT 5 Pro. Questa non è stata ancora confermata dalla compagnia ma già sono trapelate varie indiscrezioni sulle specifiche. A differenza del fratello minore, il terminale avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3: si tratta dell'ultimo SoC di punta realizzato da Qualcomm, in arrivo verso fine ottobre.

Le novità continuerebbero anche con il comparto fotografico: oltre ad un sensore principale Sony IMX9 da 50 MP (1/1.4″) con stabilizzazione OIS, ci sarebbe anche un teleobiettivo a periscopio (OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 3X e fino a 10X in digitale).

Realme GT 5 – Scheda tecnica (in aggiornamento)

dimensioni ???

certificazione IP??

display Samsung AMOLED da 6,74″ 1.5+ (2772 x 1240 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass Victus

da (2772 x 1240 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Lettore d'impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento ???

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

8/16/24 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.080 mAh con ricarica da 150W oppure da 4.450 mAh e 240W

con ricarica da oppure da e fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con IMX890, OIS, PDAF, ultra-wide e macro

con IMX890, OIS, PDAF, ultra-wide e macro selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 13 sotto forma di Realme UI 4.0

Realme GT 5 e 5 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Realme GT 5 non è stata ancora svelata, ma sappiamo che il lancio è previsto per il mese di agosto. Per quanto riguarda invece il fratello maggiore GT 5 Pro, in questo caso bisognerà pazientare: le indiscrezioni riferiscono che il debutto avverrà entro fine anno (a novembre o dicembre) oppure direttamente a inizio 2024.

Al momento non ci sono leak in merito al prezzo di Realme GT 5 e 5 Pro: è inutile basarsi su cifre precedenti dato la serie GT manca in Cina da diverso tempo. Comunque, non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le