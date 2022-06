Realme UI potrebbe “saltare” alla 5.0: chi ha paura del numero 4?

Realme e tetrafobia. Forse vi starete chiedendo cos'è che accomuni il produttore cinese a una fobia molto diffusa nei paesi dell'Asia orientale. Beh, sappiate che c'è di mezzo Realme UI, la sua interfaccia utente personalizzata che quest'anno dovrebbe aggiornarsi alla versione 4.0. Forse, però, Realme UI 4.0 non ci sarà e l'azienda “salterà” direttamente alla versione 5.0. La colpa sarebbe da attribuire proprio alla tetrafobia, che abbiamo imparato a conoscere quasi come un tratto distintivo dei brand asiatici.

Realme UI 4.0 forse non si farà e lascerà il posto alla 5.0: tutta colpa della tetrafobia

Avete mai sentito parlare di tetrafobia? In poche parole, consiste nella paura del numero 4 in quanto, in lingue come il cinese, il giapponese e il coreano, la parola che indica tale numero ha un suono molto simile alla parola morte. Questa fobia, infatti, è molto diffusa nei paesi dell'Asia orientale, come la Cina, appunto. E ora torniamo a Realme.

Non è un caso se alcuni brand cinesi decidano di non far apparire il numero 4 (e altre cifre che lo contengono) nel nome dei loro prodotti. OnePlus, ad esempio, dopo il debutto della serie 3 è passato direttamente alla serie 5. La stessa Realme dopo la serie 3 e la Narzo 30 ha lanciato direttamente la serie 5 e Narzo 50.

La paura del numero 4 potrebbe, con molte probabilità, incidere anche sul nome della prossima versione di Realme UI. Seguendo questo ragionamento, infatti, la versione dell'interfaccia utente personalizzata per smartphone di quest'anno potrebbe chiamarsi Realme UI 5.0, saltando quindi la versione 4.0.

Non è neppure da escludere l'ipotesi che Realme possa allinearsi a quanto fatto da OPPO e OnePlus e denominare la sua interfaccia Realme UI 13 (similmente a ColorOS 13 e OxygenOS 13) e richiamare così Android 13. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! E se il nostro articolo vi è piaciuto condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

