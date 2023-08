OnePlus 12: scheda tecnica, prezzo e uscita

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita del prossimo top di gamma targato OnePlus, ma abbiamo già abbastanza elementi per tracciare un percorso chiaro. Andiamo a scoprire quali saranno le novità di OnePlus 12, sotto forma di leak e di conferme ufficiali, tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Ultimo aggiornamento: 23 agosto

OnePlus 12: tutto quello che sappiamo sul prossimo top di gamma

Design e display

Crediti: Onleaks / Smartprix

Le prime immagini render di OnePlus 12 arrivano grazie a OnLeaks. Il nuovo arrivato dovrebbe riproporre il design visto con le ultime generazione optando, quindi con lo stesso modulo fotografico circolare inserito in una cornice in acciaio inossidabile che va a fondersi con il bordo del dispositivo.

L'aspetto generale sembra attingere a piene mani da OnePlus 11 ma notiamo la presenza di un teleobiettivo a periscopio, mentre il flash LED passa dal modulo interno alla cornice esterna (posizionato nell'angolo in alto a sinistra).

OnePlus 12 – Crediti: Onleaks / Smartprix OnePlus 11 – Crediti: OnePlus

Il display di OnePlus 12 dovrebbe essere un'unità AMOLED con bordi curvi, una soluzione da 6,7″ 2K, refresh rate dinamico fino a 120 Hz, PWM Dimming di alto profilo, circa 2.000 nits di luminosità massima e l'immancabile lettore d'impronte digitali sotto lo schermo. È prevista anche la certificazione IP contro liquidi e polvere, anche se non è ancora stato specificato il grado di protezione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Onleaks / Smartprix

Per OnePlus 12 la grande novità in termini di specifiche tecniche sarà ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 3, il prossimo chipset di punta prodotto da Qualcomm a 4 nm. Ad affiancarlo ci sarebbero memorie da 16/24 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile.

Il top di gamma dovrebbe offrire una batteria maggiorata, un'unità da 5.400 mAh con ricarica cablata da 100W e il supporto alla ricarica wireless da 50W (anche inversa). Ovviamente è impossibile non aspettarsi Android 14 lato software, sotto forma di OxygenOS 14. Viene menzionate migliorie per impianto di dissipazione e motore di vibrazione, forse le stesse tecnologie di OnePlus Ace 2 Pro.

Fotocamera

Crediti: Weibo

Il comparto fotografico di OnePlus 12 potrebbe offrire delle piacevoli novità. Le ultime indiscrezioni parlano di una tripla fotocamera da 50+50+64 MP con un inedito sensore della gamma Sony IMX9xx, un obiettivo ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopiale 3x (OmniVision OV64B). Dovremmo ritrovare le ottimizzazioni Hasselblad mentre lato selfie ci sarebbe un'unità da 32 MP, posizionata all'interno del punch hole centrale.

OnePlus 12 – Scheda tecnica (in aggiornamento)

Dimensioni – sconosciute

Display AMOLED LTPO a 10 bit da 6,7″ 2K+ (3.216 x 1.440 pixel) con densità di 525 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 1000 Hz, luminosità fino a 1400 nit, PWM Dimming e Gorilla Glass Victus

LTPO a 10 bit da (3.216 x 1.440 pixel) con densità di 525 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 1000 Hz, luminosità fino a 1400 nit, PWM Dimming e Gorilla Glass Victus Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,7 GHz Cortex-X4 + 5 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,0 GHz A520)

GPU Adreno 750

16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W (anche inversa)

con ricarica rapida da e wireless da (anche inversa) Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 50+50+64 MP con sensore IMX9xx, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopiale 3x

con sensore IMX9xx, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopiale 3x Selfie camera da 32 MP

Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14 (China) / OxygenOS 14 (Global)

OnePlus 12 – Prezzo e uscita

Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma la presentazione di OnePlus 12 in Cina sarebbe prevista a dicembre mentre il debutto Global dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024, precisamente a gennaio. Il costo è ancora incerto, anche se i leak parlano di un aumento di prezzo, ricordando che il precedente capitolo è arrivato in Italia a partire da 849€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le