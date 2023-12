Dove comprare OnePlus 12: il nuovo flagship è arrivato!

La casa di Pete Lau celebra i 10 anni di attività con un top di gamma nuovo di zecca, dotato di stile da vendere, forza bruta (ebbene sì, c’è anche questo) e aspirazioni da Camera Phone. Se vuoi essere tra i primi a conoscerlo da vicino, allora ecco dove comprare OnePlus 12, già disponibile all’acquisto (in versione CN) con un coupon per risparmiare fin dal debutto!

Dove comprare OnePlus 12, il nuovo top di gamma che festeggia i 10 anni del brand

Crediti: OnePlus

Il nuovo top di gamma di OnePlus porta con sé vari miglioramenti sotto la scocca, ma presenta un look ormai collaudato (anche se con alcuni accorgimenti ed una colorazione verde bellissima). Il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Gen 3, con potenza da vendere, tanta RAM, memorie UFS 4.0 fino a 1 TB ed una batteria da 5.400 mAh ad alimentare il tutto. Presenti sia la ricarica rapida da 100W che quella wireless da 50W. La fotocamera vanta ancora una volta della partnership con Hasselblad ed offre un sensore inedito in collaborazione con Sony ed un teleobiettivo a periscopio. Bello e potente, se vuoi mettere le mani sul nuovo flagship prima dell’arrivo alle nostre latitudini, continua a leggere per scoprire dove comprare OnePlus 12! Inoltre leggi il nostro approfondimento per scoprire tutti i segreti del nuovo arrivato.

Crediti: OnePlus

GizTop

Lo smartphone è dotato della ColorOS 14 su base Android 14 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G – 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/66 5G – n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n66



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo OnePlus 12.

