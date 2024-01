OnePlus 12 e 12R ufficiali in Italia: quanto costano i nuovi flagship

Come da calendario, questa è la giornata in cui OnePlus 12 e 12R vengono ufficialmente presentati anche in Italia, non rimanendo più confinati al solo mercato cinese. Con la nuova generazione di smartphone, specialmente di fascia alta, OnePlus ha ovviamente deciso di fare altrettanto e proporre su scala globale i suoi ultimi flagship annuali, perciò vediamo cosa portano sul piatto e a quale prezzo.

OnePlus 12 e 12R presentati ufficialmente in Italia: novità e prezzi per il nostro mercato

OnePlus 12 è uno smartphone protetto da certificazione IP65, per una scocca in vetro e alluminio disponibile nelle colorazioni Silky Black e Flowy Emerald. Ha uno schermo AMOLED ProXDR da 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con densità di 510 PPI, refresh rate LTPO a 120 Hz, luminosità fino a 4.500 nits, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2.

La piattaforma hardware è quella dell’ultimo Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, dotata di CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 5 x 3,2 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750. I tagli di memoria sono fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile, la batteria è una 5.400 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W (26 minuti per passare dall’1% al 100%) e AirVOOC wireless a 50W ed è compreso un sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D Dual Cryo-velocity.

Il reparto connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 1 e porta IR. Il software si basa su OxygenOS 14 e Android 14, non mancano gli speaker stereo, e infine la fotocamera, nuovamente realizzata in partnership con Hasselblad. È una 50+48+64 MP f/1.6-2.2-2.6 con sensore Sony LYT-808 OIS, ultra-grandangolare da 114° e teleobiettivo periscopiale con zoom 3x; infine, la selfie camera è una 32 MP f/2.4.

C’è poi OnePlus 12R, che per la prima volta viene reso disponibile ufficialmente sul mercato anche in Italia. Nelle colorazioni Cool Blue e Iron Gray, ha uno schermo AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 4.0 a 120 Hz, luminosità fino a 4.500 nits, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Rispetto a OnePlus 12, ha lo Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm con memorie da 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile e una batteria da 5.500 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W (niente ricarica wireless). Cambiano anche le fotocamere: dietro c’è una 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con Sony IMX890 e OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro, davanti una selfie camera da 16 MP f/2.4.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 12 viene lanciato in Italia al prezzo di listino di 999€ per la variante 12/256 GB e 1.099€ per la 16/512 GB, mentre con OnePlus 12R il costo scende a 699€ per la sola 16/256 GB, con disponibilità sul sito ufficiale OnePlus e presso i vari rivenditori. Chi acquistare la versione da 16/256 GB di OnePlus 12 dallo store ufficiale dal 23 al 25 gennaio potrà avere in omaggio un paio di cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal, un paio di OnePlus Buds Pro 2 o una cover protettiva per lo smartphone.

Inoltre, per la prima volta sono disponibili anche sul sito di OPPO: per celebrare la maggiore sinergia fra casa madre e sub-brand, chi preordinerà OnePlus 12 sullo store OPPO entro il 5 febbraio avrà uno sconto di 100€ e un voucher da 150€ da utilizzare entro marzo 2024. Chi invece effettuerà l’acquisto di OnePlus 12 presso i rivenditori autorizzati dal 23 gennaio al 5 febbraio avrà uno sconto di 100€ e un voucher da 50€ presso il negozio scelto; dal 5 al 29 febbraio sarà acquistabile con uno sconto di 100€; dal 23 gennaio al 12 febbraio, chi acquisterà OnePlus 12R avrà un voucher da 100€.

