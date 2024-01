Honor Choice Watch in arrivo: il CEO stuzzica i fan con un video unboxing

Il nuovo Honor Choice Watch è in arrivo in alcuni mercati Global: il CEO mostra l’indossabile in un video unboxing e stuzzica a i fan. A quando il debutto e quali saranno i mercati che riceveranno lo smartwatch economico della compagnia cinese?

Honor Choice Watch: cosa aspettarsi dallo smartwatch economico del brand

Choice Haylou Watch – Crediti: Honor

Madhav Sheth, VP e CEO di Honor India, ha pubblicato un breve video unboxing in cui viene mostrato il prossimo indossabile del brand. Si tratta di Honor Choice Watch, un nuovo smartwatch dal prezzo economico: il dispositivo, infatti, fa pare della gamma Choice ossia quella serie di prodotti dell’azienda nati da collaborazioni con altre compagnie. Solitamente abbiamo avuto a che fare con soluzioni dal prezzo abbordabile ed è probabile che anche per lo smartwatch sarà lo stesso.

Anche se non vengono svelate le varie caratteristiche dell’indossabile, pare che ci troveremo alle prese con la versione internazionale di Honor Choice Haylou Watch, device lanciato in Cina a dicembre e realizzato in collaborazione con il brand Haylou (specializzato proprio nel campo dei wearable, watch e cuffie). Di conseguenza dovremmo avere uno schermo AMOLED da 1,95″, il supporto alle chiamate Bluetooth, il GPS integrato, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e una batteria da 300 mAh, con un’autonomia fino a 12 giorni. Non mancano tante modalità sportive, il cardiofrequenzimetro (con rilevamento dei valori di SpO2) e il monitoraggio del sonno e dei livelli di stress.

Choice Haylou Watch – Crediti: Honor

Il prezzo cinese del dispositivo è di circa 58€ al cambio attuale (449 CNY). Probabilmente anche Honor Choice Watch vedrà la luce ad una cifra simile, anche se per ora manca ancora una conferma. Inoltre non è dato di sapere in quali mercati verrà lanciato: sicuramente il debutto avverrà in India (forse nelle prime settimane di febbraio) ma non sappiamo ancora se arriverà alle nostre latitudini.

