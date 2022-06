Recensione Haylou RS4 Plus: tante attività sportive e non solo

Diversi anni fa alcune aziende uscirono sul mercato con i primi dispositivi smart da indossare. Non solo smartband, dunque, ma anche smartwatch e prodotti legati al mondo del fitness. Questi accessori crebbero a dismisura, elevando la domanda e spingendo i brand a produrre terminali sempre più validi. Tanto dal punto di vista delle prestazioni, tanto per tutto ciò che concerne le varie funzionalità installate al loro interno, che li rendono più o meno smart.

Ad oggi si contano un numero di dispositivi di questo tipo quasi sconfinato. Da un lato, infatti, abbiamo tutta una serie di prodotti che sfruttano come leva di vendita principalmente il design, dall'altra parte, invece, trovano spazio accessori che puntano più sulle modalità sportive ed altri parametri simili. Diventa difficile, quindi, fare una scelta all'interno di questo panorama, dovendo spesso virare su soluzioni dotate di un ottimo rapporto qualità-prezzo, pur con più di qualche compromesso.

Da tempo, dunque, si è affacciata sul mercato un'azienda che nel mondo degli smartwatch sta facendo sentire la propria voce. Motivo per cui vi parlerò, a breve, di Haylou RS4 Plus, la versione aggiornata del modello base. Non sono molte le caratteristiche ad essere cambiate ma la batteri di lunga durata e la certificazione contro acqua e polvere lo rendono l'amico perfetto per l'utilizzo di tutti i giorni, tanto quanto per lo sport. Vanta il monitoraggio di diverse attività sportive, ma non solo, integrando anche diverse altre soluzioni smart, come la ricezione delle notifiche direttamente sullo smartwatch.

Recensione Haylou RS4 Plus, lo smartwatch che monitora più di 100 sport

Unboxing

Haylou, sotto tale aspetto, non delude quasi mai le attese: anche in questo caso, quindi, abbiamo un packaging che mostra fin da subito il prodotto sulla parte frontale, nascondendo sul retro alcune principali caratteristiche del prodotto. All'interno della confezione di vendita, poi, risiedono i seguenti accessori:

Haylou RS4 Plus;

breve cavo USB-A con pin magnetici per la ricarica dello smartwatch;

manuale utente, anche in lingua inglese;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

Devo ammettere che dal punto di vista costruttivo questo modello non ha molto da invidiare alla concorrenza. A differenza di altri dispositivi concorrenti, infatti, Haylou RS4 Plus propone una scocca realizzata interamente in alluminio, di grande solidità. Dopo diversi giorni di utilizzo, dunque, non ho riscontrato ancora alcun difetto su tale componente, risultando lucida e senza graffi esattamente come il primo giorno. Vale lo stesso discorso, ovviamente, per i vari sensori posizionati sul frame inferiore, così come per il singolo tasto fisico posto a destra, tramite il quale accedere direttamente al menu principale. Diciamo, poi, che le dimensioni sono abbastanza contenute, misurando 45,2 x 37,2 x 10,4 mm, con un peso di soli 57,6 grammi (cinturino compreso). Difficile trovare di meglio con questi valori, dato che nell'utilizzo quotidiano la sua presenza al polso non la si avverte minimamente. Merito sicuramente anche del cinturino in gomma, magnetico, che permette di effettuare una regolazione molto precisa, pur mostrando una certa rigidità.

Non è così semplice regolarlo la prima volta, anche perché bisogna abituarsi a questo metodo di chiusura. Dopo qualche giorno, però, risulta essere tutto più semplice, apprezzando particolarmente la facilità d'uso in tal senso. Credevo inizialmente che avrei totalmente odiato questo metodo ma devo ammettere di essermi parzialmente sbagliato: di notte, uno dei momenti nei quali si fanno movimenti non sempre controllati, l'orologio è rimasto al proprio polso e non si è mai sfilato da solo. Questo vuol dire, dunque, che la striscia magnetica tiene molto bene in determinate circostanze. C'è, però, anche l'altra faccia della medaglia. Durante le ore quotidiane, magari nelle ore di lavoro, si eseguono tanti movimenti con il polso che, in qualche caso, possono mettere in crisi questo sistema di chiusura. Più di una volta, infatti, mi è capitato veder sfilare dal polso l'orologio, cadendo inevitabilmente per terra. Sotto l'aspetto più pratico, però, nelle giornate un po' più calde non ho avvertito alcun fastidio al polso sinistro, dove ho posizionato lo smartwatch.

Vediamo come sulla parte inferiore siano stati posizionati tutti i vari sensori, tra cui quelli preposti alla rilevazione della frequenza cardiaca. Qui, poi, trovano sede anche i pin magnetici per la ricarica del dispositivo, tramite il cavo proprietario fornito in confezione. Avrete notato, inoltre, la cassa quadrata, la presenza di un display piuttosto ampio e bordi curvi lungo tutti gli angoli del prodotto. Haylou non ha assolutamente deluso, proponendo un indossabile degno di nota dal punto di vista costruttivo, senza sbavature.

Display

Apple Watch ha fatto scuola e diversi brand, dopo poco, gli sono andati dietro. Motivo per cui anche in questo caso ci troviamo a parlare di un prodotto che, almeno esteticamente, è molto simile a quello progettato dal noto brand californiano. Questo ha permesso ad Haylou, quindi, di disporre di un'ampia superficie entro la quale integrare il display, un'unità AMOLED da 1,78″ con risoluzione 368 x 448 pixel. Devo dire, dunque, la scelta in questo caso ha pagato, potendosi avvalere di un pannello luminoso e dotato di colori piuttosto chiari e ricchi di contrasto. Anche sotto la luce diretta del sole, dunque, non si avverte alcun problema a visualizzare i vari contenuti a schermo. Diciamo, quindi, che in riferimento a tale comparto non è cambiato praticamente nulla rispetto al modello standard, dunque Haylou RS4.

Anche qui ci si muove all’interno dei vari menu grazie alle classiche gesture, ormai presenti su ogni modello di questo tipo. Vediamo, infatti, come la presenza di un unico tasto fisico sul frame destro abbia obbligato l'azienda a pensare ad uno smartwatch più semplice nelle forme e nell'interazione. Ed è proprio a proposito di quest'ultimo aspetto che voglio spezzare una lancia a favore di tale azienda, che ha saputo finalmente proporre un pannello touchscreen all'altezza delle aspettative, senza il minimo ritardo o incertezza.

Andando un po’ più nello specifico, notiamo la presenza di diverse gesture a schermo con cui eseguire le seguenti azioni:

Swipe verso il basso : qui si accede direttamente nella pagina delle impostazioni rapide, dove troviamo l’opzione per attivare la torcia, la modalitò Non Disturbare, il timer per l'accensione dello schermo, il calendario, la rotazione del polso, la ricerca del telefono, la regolazione della luminosità e le impostazioni generali;

: qui si accede direttamente nella pagina delle impostazioni rapide, dove troviamo l’opzione per attivare la torcia, la modalitò Non Disturbare, il timer per l'accensione dello schermo, il calendario, la rotazione del polso, la ricerca del telefono, la regolazione della luminosità e le impostazioni generali; Swipe verso l'alto : si accede alle notifiche, che possono solo essere visualizzate sullo schermo ma con le quali è impossibile interagire in alcun modo;

: si accede alle notifiche, che possono solo essere visualizzate sullo schermo ma con le quali è impossibile interagire in alcun modo; Swipe da destra o sinistra: con questo movimento è possibile accedere ad alcune pagine riassuntive che mostrano lo stato di attività del cliente, il battito cardiaco, la pressione, il livello di ossigeno nel sangue e il sonno. Andando ancora più a destra si accede ovviamente al quadrante principale che, in qualsiasi momento, può essere modificato.

Hardware & Connettività

Haylou RS4 e Haylou RS4 Plus hanno ben poche differenze lato hardware, anzi sono esattamente lo stesso prodotto. Vi dico, quindi, che anche in questo caso troviamo il Bluetooth 5.1 che ci permette di comunicare con lo smartphone in maniera piuttosto rapida e precisa. Andando sull'app sviluppata dal brand, infatti, vediamo come le informazioni rilevate dallo smartwatch vengono trasposte sull'app piuttosto velocemente. Mancano, anche in questo caso, un GPS integrato ed un modulo NFC che sarebbe risultato sicuramente molto comodo nei pagamenti.

C'è la certificazione IP68 contro acqua e polvere, quindi lo smartwatch può essere tranquillamente essere utilizzato anche durante l'attività sportiva all'aperto. Diverse volte, infatti, mi è capitato di bagnare la sua superficie, anche sotto la doccia, senza riportare alcun danno.

Monitoraggio & Fitness

Dando un'occhiata alle attività sportive è chiaro come l'azienda abbia voluto fornire tutto il necessario per mettere a proprio agio l'utente finale. Qui, dunque, abbiamo la possibilità di monitorare praticamente ogni sport, dalla camminata alla bicicletta, passando per tutti gli sport invernali e quelli che includono l'utilizzo di una palla. Scorrendo all'interno di tale menu, infatti, è possibile esplorare le varie opzioni, trovando di fatto una miriade di diverse attività. Ma le principali, in fondo, sono sempre le stesse e vengono così proposte: Corsa all'aperto, Corsa al chiuso, Camminata all'aperto, Camminata al chiuso, Ciclismo all'aperto, Ciclismo al chiuso, Alpinismo, Escursionismo, Corsa campestre, Ellittica, Remoergometro, Allenamento libero. Cliccando sull'ultima voce, ovvero “Altri allenamenti“, si accede ad un'ulteriore lista di diverse attività tra cui Curling, Ping pong, Karate, Tiro con l'arco, Frisbee, Freccette, Sbarra, Danza del ventre e tanti altri.

Come sul modello standard, anche in questo caso Haylou RS4 Plus si dota di vari sensori per la rilevazione della frequenza cardiaca. Questi vengono sfruttati, dunque, per monitorare il battito e per offrire diverse altre informazioni durante l'attività sportiva, qualsiasi essa sia. Devo ammettere, in ogni caso, di non aver provato tutte le varie attività presenti nello smartwatch, limitandomi a testare principalmente il conteggio dei passi durante una classica camminata all'aperto. Dopo un'attenta analisi, però, vi posso confermare quanto già visto sul modello standard, ovvero una leggera tendenza a sovrastimare i passi rispetto ad altri dispositivi simili, come Mi Band 5.

Durante tutta la fase di test ho sempre mantenuto attiva la rilevazione automatica della frequenza cardiaca, rilevando dati piuttosto affidabili in merito. Dando uno sguardo al grafico, infatti, non ho rilevato picchi particolari o rilevazioni fuori scala, che potrebbero far pensare ad un malfunzionamento di tale componente. Anche perché è proprio grazie ad essa che possiamo andare a monitorare diversi altri parametri della nostra salute, mostrando tra le altre cose la rilevazione della saturazione del sangue. Si tratta di una misura non precisa, in quanto non effettuata con uno strumento professionale, ma che ci può dare un'idea sul nostro generale stato di salute.

Sono rimasto piuttosto soddisfatto dei risultati ottenuti dal monitoraggio del sonno. Dopo diversi giorni, infatti, posso confermarvi la sua precisione nel rilevare l'orario nel quale ci si addormenta e quello del risveglio. Questo vuol dire che tutti i vari sensori vengono sfruttati a dovere e che, soprattutto, l'orologio resta sempre ben saldo al polso, senza scappare via. Credo, dunque, che sotto questo aspetto Haylou abbia fatto un ottimo lavoro, mostrandoci anche diversi altri dati relativi al sonno profondo, al sonno leggero e poco altro. Non manca, poi, la funzione che permette di misurare la nostra temperatura corporea, un'opzione piuttosto insolita per un prodotto del genere e che, infatti, funziona piuttosto male non rilevando mai la temperatura corretta.

Software

Haylou RS4 Plus non propone un display con quadrante circolare, ma un form factor più simile a quello di Apple Watch e pochi altri smartwatch. Questo presuppone, dunque, lo studio di un'interfaccia ad hoc, che sia in grado di soddisfare i desideri dell'utente finale e che, soprattutto, risulti semplice ed intuitiva. Devo ammettere, quindi, che l'azienda ha davvero fatto centro con questo prodotto, proponendo un software maturo e ben strutturato ma che in qualche caso prende troppa ispirazione dalla concorrenza. Basta dare un'occhiata al menu principale che inizialmente propone uno schema praticamente identico a quello pensato dalla nota azienda di Cupertino, con le icone flottanti tutte posizionate al centro dello schermo. Dall'altra parte, però, la lingua italiana è presente e le varie opzioni sono ben tradotte, senza che si rilevino particolari errori ortografici.

Ovviamente la vista del menu principale può essere modificata dalle impostazioni, visualizzando all'occorrenza le icone a cascata o ad elenco. Da qui, dunque, vediamo come si trovino le seguenti voci: Orologio, Attività, Frequenza cardiaca, Sonno, Ossigeno nel sangue, Sport, Registro degli esercizi, Pressione, Temperatura, Respirazione, Notifiche, Tempo, Musica, Calendario, Calcolatrice, Cronometro, Timer, Sveglia e Impostazioni.

Applicazione Smartphone

Connettere lo smartwatch al proprio telefono è semplicissimo ma solo se si è in possesso della relativa applicazione, ovvero Haylou Fun. Questa si trova tranquillamente su Apple Store e Play Store ed è completamente gratuita. Bisogna, quindi, semplicemente aprirla, aggiungere l'orologio ed attendere tutta la fase di configurazione. Terminati tutti i processi, le varie informazioni rilevate dal wearable saranno riportate in tempi rapidi anche sull'app. Così come sui modelli precedenti continuo a sostenere la buona resa di quest'applicazione, che almeno dal punto di vista grafico è coerente ed intuitiva. Dalla schermata principale, infatti, possiamo avere subito una panoramica sulle nostre attività, nonché dare un'occhiata al battito cardiaco, il monitoraggio del sonno, la pressione ed il peso corporeo. Ovviamente, in qualsiasi momento, è possibile aggiungere o eliminare tutte le varie voci.

Dalla home, oltre alle principali informazioni sugli sport e sull'attività giornaliera, possiamo accedere alle varie impostazioni dello smartwatch. Cliccando su “Il mio dispositivo intelligente”, e successivamente sullo smartwatch stesso, possiamo modificare il quadrante principale potendo scegliere fra più di 100 diversi design, impostare le varie opzioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca, abilitare le notifiche di diverse applicazioni, impostare un promemoria e molto altro. Ma non solo, perché oltre a tutte le varie informazioni presenti sullo smartwatch stesso, all'interno di ogni singola area nella pagina principale dell'app è possibile visualizzare tanti dati in più. Cliccando sulla casella della frequenza cardiaca, ad esempio, vediamo fin da subito il grafico completo della giornata, con tutte le varie rilevazioni, così come i dati relativi alla frequenza media, i battiti massimi e minimi.

Come detto in precedenza, sull'orologio possono essere visualizzate tutte le varie notifiche che ci arrivano sul telefono senza, però, poter interagire con esse. Possiamo, insomma, solo leggere i messaggi. Vale questo discorso anche per le chiamate, dato che la notifica ci arriva direttamente sullo smartwatch senza poter effettivamente rispondere e parlare dall'orologio stesso. Haylou RS4 Plus non è dotato, infatti, di alcun microfono.

Autonomia

Sotto la scocca trova sede una batteria da 230 mAh che con un utilizzo piuttosto spinto ci permette di sfruttare questo smartwatch per almeno 7 giorni. Durante tutto questo periodo, dunque, ho mantenuto sempre la rilevazione della frequenza cardiaca attiva, così come il Bluetooth per le notifiche ed il monitoraggio del sonno. Andando ad attivare anche qualche attività fisica, però, l'autonomia scende ulteriormente. Malgrado questo penso che sia un buon prodotto sotto tale aspetto, non costringendoci a restare sempre schiavi della ricarica.

Prezzo & Conclusioni

Haylou RS4 Plus viene attualmente venduto su AliExpress al prezzo di circa 59 euro.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

A questa cifra credo che non ci sia tanto di meglio sul mercato, ad eccezione di alcuni dispositivi targati Xiaomi che riescono ad essere piuttosto competitivi. Da un certo punto di vista, però, questo dispositivo mostra una qualità costruttiva forse leggermente superiore, offrendo materiali di pregio ed una cura per i dettagli davvero notevole. Oltre queste caratteristiche, poi, l'applicazione è abbastanza curata ed il software installato sull'orologio risponde bene in ogni situazione, risultando ben ottimizzato. Haylou sta provando a migliorare sempre più i propri wearable sotto tutti gli aspetti e devo dire che questi primi tentativi non sono affatto male. Con questo nuovo modello, infatti, è salita nuovamente di qualità, regalando qualcosa in più agli utenti. Restano alcune funzioni assolutamente inutili, e poco sfruttabili, come la rilevazione della temperatura corporea, che potrebbero anche essere eliminate attualmente. Nel complesso, però, il prodotto è valido e speriamo che in futuro possa anche essere supportato un minimo lato software.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il