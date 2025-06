Dove comprare Xiaomi Pad 7S Pro: con XRING O1, ma costa la metà di Pad 7 Ultra

Anche quest’anno è stato importantissimo per Xiaomi: dopo il successo della sua auto elettrica, l’azienda cinese ha lanciato anche il suo nuovo chipset per smartphone e tablet, un SoC con specifiche di punta in grado di rivaleggiare con Qualcomm e MediaTek. Siete curiosi di provare XRING O1? Allora ecco dove comprare Xiaomi Pad 7S Pro, un terminale che non si fa mancare nulla (al giusto prezzo).

Xiaomi Pad 7S Pro: dove comprare il nuovo tablet di punta con XRING O1

Crediti: Xiaomi

A distanza di circa un mese da Pad 7 Ultra, il brand ha portato il suo SoC anche nella fascia alta con Pad 7S Pro: elegante, raffinato e potente, equipaggiato con una super batteria da 10.610 mAh (con ricarica da 120W) ed un ampio schermo da 12,5″ di diagonale.

Come di consueto, il nuovo tablet premium di Xiaomi è stato lanciato in Cina e per il momento non è dato di sapere se arriverà anche da noi. Comunque se siete curiosi di provare in anteprima Xiaomi Pad 7S Pro (e il chipset proprietario XRING O1) lo trovate già disponibile su store di terze parti.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Prima di lasciarvi con la scheda tecnica del tablet vi ricordiamo che le novità di Xiaomi sono tutte acquistabili in versione cinese: Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80 Ultra, Redmi K Pad e perfino gli occhiali smart Xiaomi AI Glasses!

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 279,14 x 191,96 x 5,8/5,85 mm per 576/585 grammi

display LCD da 12,5″ 3.2K+ (3.000 x 2.136 pixel) in 3:2, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz (1.080 Hz), luminosità di picco fino a 1.000 nit, 308 PPI e protezione Gorilla Glass 5

lettore d’impronte digitali laterale

raffreddamento non specificato

SoC Xiaomi XRING O1 a 3 nm TSMC

CPU deca-core 2 x 3,9 GHz – Cortex-X925 4 x 3,4 GHz – Cortex-A725 2 x 1,9 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Immortalis-G925

8/12 GB di RAM LPDDR5X e 16 GB di RAM LPDDR5T

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 10.610 mAh con ricarica da 120W

fotocamera Samsung JN1 da 50 MP (f/1.8)

selfie camera OV32D da 32 MP (f/2.2)

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, 4 microfoni array, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.