UMIDIGI F3 è il nuovo entry-level tutto stile

UMIDIGI è nota sia per produrre smartphone rugged molto apprezzati, ma anche smartphone standard di sicura resa nella fascia medio-bassa. Un esponente interessante di questa categoria è sicuramente UMIDIGI F3, che unisce specifiche tecniche più basic ma che punta tutto sul rapporto qualità/prezzo.

UMIDIGI F3 ufficiale: tutto sullo smartphone entry-level

Design e specifiche tecniche

UMIDIGI F3 si presenta con uno stile semplice ma di sicuro effetto, con un design abbastanza in trend con i gusti attuali, con una bella serigrafia con il motto del brand. Il display di cui si avvale è un pannello LCD da 6.7″ con risoluzione HD+ e drop notch. Passando invece al sotto scocca, troviamo un chipset MediaTek Helio P70, a cui si abbinano 8 GB RAM LPDDR4X e 128 GB di storage espandibili UFS 2.1.

La batteria è poi un modulo molto capiente da 5.150 mAh con ricarica a 18W, che garantisce un'ottima autonomia. Nel comparto fotocamera troviamo invece tre sensori, da 48 + 8 + 5 MP con grandangolare e macro. La selfie camera è poi da 16 MP. Presenti Wi-Fi Dual Band, NFC, jack per le cuffie e Android 11 stock.

UMIDIGI F3 – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo UMIDIGI F3 è disponibile all'acquisto su Banggood, dove lo trovate già nella prima offerta lampo ad un prezzo molto onesto a meno di 180€. Vi lasciamo il link per acquistarlo qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il