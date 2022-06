Xiaomi 12S Pro più vicino: certificata la ricarica

Dopo averlo avvistato nelle prime indiscrezioni, inizia a farsi vedere sempre di più Xiaomi 12S Pro, il presunto prossimo flagship del brand, stavolta relativamente alla ricarica. Curiosi di saperne di più? Scopriamo tutti i dettagli insieme!

Xiaomi 12S Pro: ricarica non da record, ma sempre più conferme sul Dimensity 9000

Xiaomi starebbe seriamente lavorando al tanto vociferato 12S Pro e questo sarebbe riconducibile alla certificazione 3C ottenuta proprio in merito alla ricarica. A richiedere la certificazione, nonché lo stesso produttore dello smartphone in questione, è la Xiaomi Communication Technology Co., Ltd., mentre il dispositivo si presenta con numero di modello 2207122MC e nome in codice Xiaomi L2M.

Secondo report precedenti infatti, tale modello corrisponderebbe allo Xiaomi 12S Pro approvato dal Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'Informazione il 29 aprile scorso.

La certificazione ci permette di scoprire alcuni dettagli sulle specifiche tecniche che il prossimo smartphone potrebbe presentare. In particolare, si fa riferimento a un caricabatterie (modello MDY-12-EF) che supporta la ricarica rapida con un'uscita fino a 67W. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un SoC MediaTek Dimensity 9000, processore di fascia alta che abbiamo già visto su dispositivi come vivo X80 e vivo X80 Pro, giusto per citare uscite più recenti.

Al momento queste sono le sole informazioni che siamo riusciti a raccogliere. Non appena avremo ulteriori dettagli sul 12S Pro (o qualsiasi altro possa essere il nome di questo dispositivo misterioso) provvederemo, come sempre, ad aggiornarvi!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il