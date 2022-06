Realme GT 2 Master Explorer: due versioni e ricarica certificata

Tra gli smartphone più attesi della seconda tornata per il 2022, Realme GT 2 Master Explorer inizia ad avvalorarsi di dettagli, specie per la ricarica rapida. E non è un caso infatti che, sia da un leak, sia da una certificazione, apprendiamo che ci potrebbero essere due modelli differenti per lo stesso smartphone.

Realme GT 2 Master Explorer come GT Neo 3: due modelli con ricarica diversa?

A riportare il tutto, dopo che aveva avanzato le prime indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche, è il leaker Digital Chat Station, che spiega come il nuovo flagship Realme potrebbe arrivare effettivamente in due versioni diverse. Infatti, è molto probabile che si possa andare a replicare quanto visto con Realme GT Neo 3, che trova due versioni con ricarica differente: una da 80W e l'altra da 150W, con l'amperaggio della batteria che va a modificarsi di conseguenza.

Stesso discorso vi sarebbe dunque con GT 2 Master Explorer, che secondo il rumore avrebbe una versione con ricarica 4.800 mAh e ricarica a 150W, ma anche una da 5.000 mAh con ricarica a 100W. E proprio per quest'ultima, sarebbe arrivata anche la prima certificazione, che vede proprio un caricabatterie da 100W. Insomma, anche qui, vi sarà l'imbarazzo della scelta per quale acquistare.

Non ci resta dunque che attendere indicazioni ufficiali da parte di Realme, ma grazie a queste possiamo già farci un'idea di quello che vedremo una volta presentato.

