Realme GT 2 Master Explorer: primi dettagli sulle specifiche in un leak

Da quando è stato annunciato dalla stessa Realme, la curiosità intorno al GT 2 Master Explorer, papabile primo smartphone con Snapdragon 8+ Gen 1 cresce sempre di più, specie per le specifiche tecniche. E proprio da un leak, iniziano a venire fuori i primi dettagli, che lo rendono abbastanza interessante.

Realme GT 2 Master Explorer con display AMOLED e ricarica sopra i 100W in un leak

Da dove apprendiamo i primi dettagli, o presunti tali, per il prossimo flagship Realme? A parlarne è Digital Chat Station, che ci spiega che nella seconda parte dell'anno (cioè da giugno in poi) potremmo vedere uno smartphone con display AMOLED con risoluzione Full HD+, quindi non 2K+ come il GT 2 Pro, a cui si abbina un refresh rate a 120 Hz, condito da protezione per gli occhi DC Dimming. A questo, aggiunge, vi sarebbero cornici molto ridotte ed un punch-hole.

Ma non finisce qui. Il leaker infatti, oltre a confermare il chipset già nominato, aggiunge novità in merito alla ricarica rapida, che salirebbe sopra i 100W (150W?) per la prima volta anche nella fascia alta di Realme, ferma a 65W. In più, la batteria sarebbe un modulo da 4.500/4.800 mAh, mentre la fotocamera principale dovrebbe essere da 50 MP, ma non si sa ancora con quale sensore (forse IMX866?). Il fatto che ci riconduce al prossimo flagship Realme è il fatto che l'insider dice che sarà diretto rivale di Redmi e, considerando che si è parlato di K50 Ultra ultimamente, è molto probabile.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane, così da contornarci di nuovi dettagli, magari anche ufficiali, sul nuovo Realme GT 2 Master Explorer, che non mancherà di farsi apprezzare.

