Xiaomi aggiorna la MIUI 13 e rende più difficile essere spiati

Con cadenza pressoché settimanale, il team di sviluppo software di Xiaomi porta avanti l'evoluzione della MIUI 13. Aggiornamenti che di tanto in tanto apportano modifiche più o meno sostanziali all'esperienza degli smartphone della compagnia. Per esempio, di recente abbiamo assistito a novità riguardanti batteria, NFC e tasti di navigazione; a questo giro, invece, le novità che vi voglio mostrare riguardano principalmente la privacy, ma anche l'interfaccia in generale.

Ecco quali novità arrivano con l'ultimo aggiornamento della MIUI 13 Beta

Come vi ho mostrato nella mia prova della MIUI 13, con l'ultimo major update Xiaomi ha abbracciato le novità di Android 12 riguardanti la protezione della sicurezza. Mi riferisco alla modalità Incognito, la cui attivazione consente agli utenti di disattivare fotocamera, microfono e GPS con un click. Una feature molto utile, ma nella succitata prova criticai Xiaomi perché non permetteva di disattivarli direttamente dalla schermata Quick Panel come accade invece con Android 12 stock. Fortunatamente Xiaomi ha accolto la mia richiesta, aggiungendo una scorciatoia per la modalità Incognito all'interno delle scorciatoie nel Centro di Controllo.

Un'altra novità riguarda la Sidebar, detta anche barra laterale, utile per richiamare con uno swipe una serie di scorciatoie. Con l'ultimo aggiornamento della MIUI 13 è stata aggiunta la possibilità di visualizzarla anche in orizzontale e in fase di modifica. Vi ricordo che se avete uno smartphone con la MIUI 12.5 potete comunque installarla seguendo la mia guida.

Altra novità riguarda l'app File, con cui navigare all'interno della memoria ed esplorare cartelle e file presenti al suo interno. L'aggiornamento ottimizza l'interfaccia, passando da 3 a 4 colonne nella tab Recenti e permettendo la presenza di più icone a schermo.

Ci sono anche novità più squisitamente estetiche, visto che con l'ultimo aggiornamento della MIUI 13 viene rivista l'animazione della registrazione dello sblocco con impronta digitale.

Infine, ci sono novità di entità minore per quanto riguarda altre parti dell'interfaccia di Xiaomi: cambia la UI dell'app di aggiornamento, dell'app Sicurezza e viene aggiunto il tasto Feedback nell'app Meteo. Per il momento, tutte queste novità si possono trovarle unicamente all'interno dell'ultima edizione della MIUI 13 Beta.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il