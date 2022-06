Xiaomi cresce negli smartwatch, Huawei regge sul podio anche nel 2022

Il mercato smartwatch è sicuramente una categoria in crescita negli ultimi anni in termini di vendite, da quando i wearable sono nostri alleati quotidiani e lo sanno bene Xiaomi e Huawei. I due colossi tengono il passo di Samsung e Apple, sebbene il gigante americano resti il caposaldo della classifica anche nel Q1 2022.

Apple cala ma è inavvicinabile nelle vendite smartwatch del Q1 2022, Xiaomi vicina al podio

Cosa ci dice dunque il report di Counterpoint? Sostanzialmente, in termini di numeri e percentuali, non cambia tantissimo rispetto ad un anno fa, ma bisogna comunque constatare che, effettivamente, qualcosa si è mosso. Nel Q1 2022 infatti, Apple detiene ora il 36.1% del market share, che è di per sé un calo, seppur impercettibile. A seguire c'è poi Samsung, che invece è in crescita, probabilmente grazie ai Galaxy Watch 4, ottenendo il 10.1%.

E per i brand cinesi? Presto detto: Huawei mantiene il terzo posto con il 7.2% nonostante un calo, mentre Xiaomi si avvicina decisamente al podio con la sua crescita e con il suo market share del 5%, tenendo dietro colossi come Garmin e FitBit. Sempre nella sfera Xiaomi c'è poi Amazfit, che è l'unica a mantenere la stessa percentuale di mercato anche nel 2022, restando al 4%.

Insomma, il lavoro svolto da Xiaomi con l'arrivo di smartwatch come Watch S1 e Watch S1 Active, ma anche l'interessante Redmi Watch 2 Lite e altri modelli di quel tipo, ha dato sicuramente i suoi frutti, proiettando il brand in un mercato che spesso vedeva il brand dominare solo per le sue Mi Band, giunte alla settima edizione.

