Recensione Redmi Watch 2 Lite: sempre al tuo passo, grazie al GPS

La gamma wearable di Xiaomi è spesso “oscurata” dalle ingenti vendite della Mi Band, ma l'ecosistema è ben più ampio e include prodotti interessanti come Redmi Watch 2 Lite, protagonista di questa recensione. Lo abbiamo avuto per qualche giorno al polso al fine di capire come ci potesse aiutare nelle nostre attività motorie o semplicemente nella vita quotidiana: ci sarà riuscito bene?

Recensione Redmi Watch 2 Lite

Contenuto della confezione

La confezione del Watch 2 Lite che abbiamo avuto in recensione è davvero bella da vedere, uniformata ai wearable del brand, però al suo interno troviamo quello che possiamo definire l'essenziale, cioè: smartwatch, cavo di ricarica e manualistica. Serve altro? In realtà no, quindi va bene così.

Design e materiali

Il design è molto simile a quanto visto già sullo Xiaomi Mi Watch Lite. Appunto però è simile, non uguale, perché questo Redmi Watch ha sicuramente qualcosa di più, anche proprio nello stile. Il tasto funzione ora è centrato (meglio), senza pretendere di voler sembrare un Apple Watch. La curvatura 2.5D del display è molto buona ed i cinturini sono comodi. I materiali utilizzati, silicone e policarbonato, ci danno il giusto senso di dispositivo per la quotidianità e lo sport. Nota a margine: i cinturini sono sostituibili e hanno un attacco proprietario.

Hardware e display – Redmi Watch 2 Lite

E veniamo alla parte “fisica” di questo smartphone. Partendo dall'hardware in generale, il Redmi Watch 2 Lite si ritrova ad avere i giusti sensori per la fascia di prezzo: quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello per l'ossigeno nel sangue (SpO2), oltre ad avere accelerometro, giroscopio e bussola elettronica, tutti utili per gli standard di navigazione GPS/GLONASS/Galileo/Beidou. Ecco, proprio per il GPS dobbiamo fare un plauso: è davvero preciso e in passeggiata ci ha monitorato in maniera impeccabile. Promosso. Anche i sensori fanno il loro onesto lavoro, il che si riflette sulla bontà del software come vedremo dopo.

Capitolo display. Che dire, non è AMOLED, però come si difende bene! Molto luminoso e ben visibile sotto la luce del sole, un LCD da 1.55″ che ci ha dato soddisfatto molto ed è difficile trovare pannelli non OLED di questa qualità per il tipo di prodotto.

Software

Per parlare del software dobbiamo scinderlo in due, ma non perché uno sia peggio di un altro, anzi. Partiamo da quello interno allo smartwatch. Molto ben rappresentato, con un menù a griglia davvero bello da vedere e con tante modalità interessanti. Se vogliamo guardare a quelle sportive, abbiamo una suddivisione delle attività tra professionali (che sono 17) e le altre, per un totale di 100. Noi ci siamo trovati benissimo per la camminata outdoor, quella che utilizziamo più spesso, che ci ha convinti molto. Lo scorrimento dei menù è a velocità controllata, non un fulmine ma risponde i modo reattivo.

Poi, c'è l'app Xiaomi Wear. Mi Fit, ad essere onesti, ci sembra davvero un lontano ricordo. Non che fosse male, però Xiaomi Wear ci sembra estremamente più completa e più user friendly. Da lì è possibile anche settare il calendario per il benessere femminile, così da non perdere nemmeno un dato della propria giornata o settimana. Davvero ottima.

Autonomia

La batteria da 262 mAh si comporta come dovrebbe. Nel senso, la sua autonomia rispetta i 10 giorni garantiti e quindi ci accompagna per più di una settimana senza doverla ricaricare. In GPS ovviamente offre minor tempo, poco più di 10 ore, però è giustificato e altri non riescono nemmeno a superare le 4-5 ore.

Recensione Redmi Watch 2 Lite – Prezzo e conclusioni

Per concludere questa recensione, dobbiamo pensare a chi è indicato questo smartwatch. Redmi Watch 2 Lite è uno smartwatch per chi non cerca necessariamente un wearable con sistemi complessi come Wear OS, WatchOS o HarmonyOS, ma piuttosto chi vuole fare tutto spendendo poco. E, dobbiamo dire, ci riesce egregiamente. Questo Redmi va anche a chi non vuole una Mi Band 6 ma gradisce più un orologio. E qui, ci ricolleghiamo al prezzo. Nel primo caso, il risparmio è importante, specie se lo acquistate sullo store di Goboo che lo sconta in maniera importante rispetto al listino (che è di 69.90€). Nel secondo caso, spendere di più di una Mi Band deve essere giustificato da una questione di comodità, altrimenti non ne vale la pena (e non per la qualità).

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il