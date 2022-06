Un 2022 tutto premium: altri 5 top di gamma Xiaomi in arrivo

Fino a qualche anno fa, produttori come Xiaomi erano soliti lanciare uno o due top di gamma all'anno, e solitamente presentarli nei primi mesi dell'anno. Ma come ben saprete, ormai da tempo tanti brand hanno ampliato la fascia alta, approfittando di diversi momenti dell'anno per presentare diversi modelli più o meno premium. Nel caso di Xiaomi, per esempio, a inizio 2021 è arrivato Mi 11, seguito poi da Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi MIX Fold e Mi 10S in primavera, poi da MIX 4 in estate e infine da Mi 11T in autunno per un totale di 10 modelli. Ma al contrario dello scorso anno, per il momento il 2022 ha dato il benvenuto solamente a Xiaomi 12 e 12 Pro, ma è soltanto questione di tempo prima che la fascia alta si ampli anche a questo giro.

Xiaomi prepara una cinquina di top di gamma: ecco quali modelli ci sono all'orizzonte

A tornare sull'argomento è di nuovo il leaker Digital Chat Station, che nei mesi passati ha parlato più volte di quelli che saranno i prossimi top di gamma di casa Xiaomi. Nel suo ultimo post su Weibo elenca sigle come L1, L2S, L2M, L3S e L18: di per sé non ci dicono molto ma che, scavando fra i vari rumors finora comparsi, possiamo abbastanza facilmente associare a modelli specifici.

Partiamo da quello principale, L1 cioè Xiaomi 12 Ultra, che fra tutti sembra essere il prossimo della lista dei top di gamma in arrivo. Uno smartphone che sancirà ufficialmente la collaborazione con Leica dopo che la celebre casa fotografica ha deciso di accantonare Huawei. Xiaomi punterà molto sul comparto fotografico, così come sulla potenza grazie a uno Snapdragon 8+ Gen 1 che dimostra prestazioni e consumi migliori dell'attuale 8 Gen 1.

Passiamo poi a L2S e L2M, cioè quello che dovrebbe arrivare sotto forma di Xiaomi 12S Pro, una variante aggiornata dell'attuale flagship. Anch'esso dovrebbe sfoggiare la fotocamera Leica, così come lo Snapdragon 8+ Gen 1 ma non solo. Se L2S sarebbe il modello Qualcomm L2M sarebbe quello MediaTek, cioè la Dimensity 9000 Edition trapelata negli scorsi giorni. Al contrario, L3S sarebbe Xiaomi 12S, la cui commercializzazione sarebbe prevista solamente con SoC Qualcomm.

Concludiamo con L18 ovvero Xiaomi MIX Fold 2, altro modello con Snapdragon 8+ Gen 1 ma che si contraddistinguerà per essere il secondo pieghevole del brand. Un quintetto d'onore per Xiaomi, ma per noi europei le novità saranno molto più modeste, visto che solo uno di questi modelli dovrebbe arrivare da noi.

