Redmi Note 11T Pro e Pro+: in un’ora centinaia di migliaia di unità vendute

Che potessero essere degli smartphone decisamente interessanti lo si era capito già alla presentazione, ma Redmi Note 11T Pro e Pro+ lo hanno confermato nella prima ora di vendite. Infatti, secondo il report del brand, i due smartphone hanno già venduto centinaia di migliaia di unità, segnando ottimi numeri.

Redmi Note 11T Pro e Pro+: vendite per 270.000 unità in un'ora, MediaTek vince ancora?

Redmi ha postato su Weibo un poster che spiegava, in maniera abbastanza chiara, che i nuovi Redmi Note sono riusciti nell'intento di far colpo sull'utenza, nonostante non abbiano tutte le solite carte in tavola che ci si aspetta da prodotti venduti a grandi numeri. La domanda che quindi sorge spontanea è: e se fosse proprio il fatto di un'inversione di trend a vederli premiati?

Redmi Note 11T Pro e Pro+ sono dotati infatti di un pannello LCD e non AMOLED, che per molti non è rappresentato affatto un problema e, anzi, il fatto che DisplayMate avesse certificato il loro di display per la qualità raggiunta, può esser stata una spinta importante. Per di più, si avvalgono di un chipset MediaTek, che da quest'anno, ma forse già dal 2021, sta assumendo un'accezione positiva nella scelta di uno smartphone. Insomma, i dettami per fare bene li hanno tutti.

Infine, c'è la complicità del prezzo, visto che si parte da meno di 250€ al cambio (1.699 yuan) in Cina, cosa che in fatto di competitività gioca un ruolo importante e che quindi ha sicuramente contribuito alle 270.000 unità vendute dei due smartphone. In ogni caso, se siete curiosi e volete provarli, vi lasciamo la guida all'acquisto, così da comprendere se effettivamente possano fare al caso vostro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il