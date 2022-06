OPPO Summer Days: al via i saldi d’estate, con sconti fino al 40%

Con l'arrivo di giugno ovviamente è impossibile non cominciare a pensare alle vacanze. Che la meta sia il mare, la montagna oppure un luogo ricco di cultura, è sempre bene avere in valigia i vostri fidati dispositivi tech. Che si tratti di smartphone o di accessori per il fitness, OPPO ha sempre la risposta giusta ed ora l'ecosistema della casa cinese diventa ancora più accessibile con i Summer Days: nello store ufficiale sono già partiti i saldi d'estate 2022, con tantissimi prodotti tech a prezzi super convenienti!

Con gli OPPO Summer Days i saldi d'estate 2022 in salsa tech cominciano prima: ecco tutti i dettagli

L'iniziativa promozionale OPPO Summer Days è disponibile nello store del brand a partire da oggi e fino al 30 giugno: un mese intero di sconti ed occasioni per risparmiare grazie all'e-commerce ufficiale! Volete qualche esempio dei prodotti in sconto per saldi d'estate di OPPO? Gli utenti in cerca di uno smartphone premium, dal design iconico e dalle prestazioni fotografica stellari, possono puntare su OPPO Find X5 Pro (protagonista anche della nostra recensione). Il top di gamma viene proposto a 1.199€ in bundle con le cuffie true wireless premium Enco X, l'indossabile Watch Free, il caricatore AirVOOC Wireless Charger ed una cover. La stessa offerta è riservata anche a OPPO Find X5, a esclusione dell'AirVOOC Wireless Charger, al prezzo di 899.9€; mentre il “piccolo” OPPO Find X5 Lite è disponibile insieme agli auricolari Enco Free 2, al fitness tracker Band Sport e una cover, al prezzo di € 499.9€.

C'è spazio anche per i prodotti della serie Reno 6, disponibili in bundle con le Enco Air 2, rispettivamente al prezzo di 399.9€ per il modello standard Reno 6 con una Flash Cover e € 599.9€ per il fratello maggiore Reno 6 Pro insieme ad una cover, per proteggere lo smartphone da urti e graffi. Ma non è tutto: OPPO Reno 7, per un salto generazionale in termini di prestazioni fotografiche, grazie alla fotocamera Ultra-Sensing Selfie, è disponibile insieme a OPPO Band Style a 289.9€.

I bundle non finiscono qui e per scoprire tutte le occasioni riservati ai Summer Days di OPPO Store non resta che visitare l'e-commerce ufficiale tramite il link in basso. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

