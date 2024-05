Recensione REDMAGIC VC Cooler 5 Pro: il dissipatore per smartphone universale, che migliora le prestazioni (anche) dell’iPhone

Il prodotto di cui vi parleremo oggi è davvero molto particolare. Uno dei più grandi problemi degli smartphone odierni, soprattutto quelli animati dal nuovo Snap 8 Gen 3 di Qualcomm, è il thermal throttling. Un particolare fenomeno per il quale, quando il processore di uno smartphone viene messo sotto stress, il sistema abbassa le prestazioni del SoC per ridurre la temperatura.

In soldoni, i telefoni odierni funzionano egregiamente sotto i normali carichi di lavoro, ma quando eseguono particolari operazioni più complesse (come l’esecuzione di giochi 3D, oppure l’esportazione di video) tendono a riscaldarsi. Così come si riscaldano molto più velocemente in estate: quante volte vi è capitato di vedere un iPhone “bloccarsi” per problemi di surriscaldamento?

Ecco, il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro nasce proprio per risolvere questo problema e tenere a bada le temperature di tutti gli smartphone. Eh già, perché questo gadget nasconde un innovativo sistema di raffreddamento ad aria e a liquido, ma la cosa bella è che non è pensato solo per gli smartphone del brand: è un prodotto universale, compatibile addirittura con la tecnologia MagSafe di Apple, ma che può essere utilizzato anche su tutti gli Android.

Recensione REDMAGIC VC Cooler 5 Pro: chi gioca o fa video con lo smartphone, amerà questo dissipatore magnetico

Videorecensione REDMAGIC VC Cooler 5 Pro

Design e materiali

REDMAGIC VC Cooler 5 Pro non è altro che una piccola scatoletta, realizzata con una scocca trasparente creata attraverso un particolare processo di incisione a spruzzo multistrato. Una tecnica che prevede l’applicazione di diversi stati di play sulla superficie del dissipatore, e che viene incisa selettivamente attraverso un particolare processo chimico.

Il risultato è un piccolo dispositivo, molto piacevole da vedere e davvero ben realizzato. Certo, i suoi LED RGB evidenziano la sua natura da “gaming”, ma a prescindere da questo particolare che potrebbe piacere o non piacere, stiamo parlando di un prodotto davvero ben realizzato.

Lo strato inferiore del REDMAGIC VC Cooler 5 Pro, cioè quello che si raffredderà, è rivestito da una particolare gomma ed integra un magnete che lo renderà compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple. In sostanza, chiunque abbia un iPhone non dovrà far altro che collegarlo magneticamente allo smartphone, ma per chi utilizza un dispositivo senza l’attacco magnetico c’è un’altra soluzione: in confezione in realtà esce un piccolo adesivo magnetico che si potrebbe attaccare al proprio smartphone, ma personalmente non è la soluzione che preferisco: molto meglio la clip di collegamento universale, che si potrà acquistare sul sito ufficiale del brand, grazie alla quale si potrà utilizzare il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro con tutti gli smartphone e senza adesivi vari.

Ecco le caratteristiche tecniche del REDMAGIC VC Cooler 5 Pro:

potenza massima: 36 watt;

raffreddamento: a liquido;

ThermoElectric Cooler (TEC): 36 x 36 mm;

ventola:a 7 pale da 5.500 rpm;

dimensioni e peso: 66 x 59 x 28 mm, 100 gr;

magnete: 16 netwon;

app: Red Magic AI Thermal Control, solo per Android;

condotto dell’aria: flottante che incrementa la conduttività termica del 153%;

potenza: superiore del 34%;

efficacia del raffreddamento: superiore al 50%.

Infine un appunto: REDMAGIC VC Cooler 5 Pro non ha una batteria integrata. Per farlo funzionare sarà necessario collegarlo allo smartphone tramite il cavo USB-C che esce in dotazione.

Cosa fa e come funziona

E anche se potrebbe sembrare piuttosto “semplice” come prodotto, in realtà il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro è un dispositivo piuttosto innovativo. Il suo cuore è un sistema di raffreddamento a liquidò, in grado di ridurre rapidamente la temperatura di uno smartphone fino a 35 gradi, raggiungendo un impressionante 12 gradi in circa 30 secondi.

Il sistema di dissipazione è affidato a un radiatore VC raffreddato a liquido, che raffredda in maniera immediata lo smartphone e che nei nostri test ha ottenuto risultati davvero sbalorditivi, addirittura con un iPhone 15 Pro Max.

Rispetto al modello precedente, l’efficacia del sistema di dissipazione del REDMAGIC VC Cooler 5 Pro è stata incrementata del 50%, e la presenza di un particolare condotto d’aria fluttuante è stato pensato per distribuire l’aria calda in una direzione ben precisa in modo da non dar fastidio alle mani quando si impugna lo smartphone con la ventola in funzione.

Va detto però che se gli utenti iPhone possono giovare della presenza del magnete, mentre quelli Android dovranno usare la clip, anche per chi utilizza il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro con lo smartphone di Apple c’è un piccolo “pegno” da pagare.

Questo dissipatore a liquido per smartphone si può gestire tramite un’applicazione proprietaria che, però, è disponibile solo per Android. Ed a prescindere dalla possibilità di gestire i LED, l’assenza di un’app di controllo per iPhone vi porterà ad utilizzare il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro solo alla massima velocità, il che ne aumenterà la rumorosità media.

Gli utenti Android invece potranno decidere la velocità delle ventole proprio tramite l’applicazione, ed avranno anche la possibilità di impostarne la gestione automatica in base alla temperatura, cosa estremamente comoda non solo in termini di consumi energetici, ma soprattutto per la rumorosità. Peccato.

Test e prestazioni

Per testare il reale funzionamento del REDMAGIC VC Cooler 5 Pro, l’ho usato con un iPhone 15 Pro Max su cui ho eseguito due Stress Test di 3D Mark, con con la ventola e senza la ventola. Per utilizzare il dispositivo di raffreddamento, in primo luogo è molto importante togliere qualsiasi cover per assicurarsi che il dispositivo sia a contatto diretto con il retro del telefono, ed è chiaro che con un iPhone 15 Pro Max il vantaggio del MagSafe è davvero tangibile.

Ad ogni modo, il test in questione richiede circa 20 minuti e mette davvero i processori sotto torchio sia per il raytracing che per le simulazioni di gioco pesanti ripetute 20 volte. Ed una cosa è chiara appena si utilizza il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro: il retro dello smartphone rimane gelato.

Ma c’è un’altro vantaggio: questo test, alla fine della sua esecuzione, da un punteggio alla “stabilità di sistema”, ossia valuta le prestazioni ad inizio e fine test, per poi riuscirne a capire il thermal throttling. Ebbene, sull’iPhone 15 Pro Max, la stabilità di sistema è passata da un 59% (senza dissipatore) all’73% con il REDMAGIC VC Cooler 5 Pro attivo.

Ed effettivamente si tratta di un aumento di prestazioni piuttosto importante come risultato di un test di soli 20 minuti, che però ovviamente noterà soprattutto chi utilizza lo smartphone per lunghe sessioni di gioco. Sono curioso di vedere quali giovamenti porterà questo sistema in estate, ma per questo è ancora troppo presto.

Prezzo e considerazioni

REDMAGIC VC Cooler 5 Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore in due versioni: quella standard, che è attualmente in sconto a 54.00 euro, e quella in bundle con la clip universale, che oggi è in sconto a 59.00 euro. E non c’è dubbio che si tratta di un accessorio di nicchia che si rivolge perlopiù ai videogiocatori o a chi esporta molti video in 4K con lo smartphone, ma che si rivolga a tutti o meno, una cosa è certa: funziona davvero.

La sua innovativa tecnologia di raffreddamento a liquido unita al design e alla compatibilità con MagSafe, rendono il prodotto estremamente versatile per le persone che danno la priorità alle prestazioni, perché sì, con lunghe sessioni di calcolo è in grado di migliorarle per davvero.

Peccato per l’assenza di una batteria, anche se effettivamente si tratterebbe di un’aggiunta non solo tecnicamente complessa, ma che ne aumenterebbe anche il peso.



