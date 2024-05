MediaTek pronta al lancio del Dimensity 9300+: sarà il chipset AI più potente!

La compagnia asiatica ha annunciato la data di presentazione del Dimensity 9300+: il nuovo rivale dello Snapdragon 8 Gen 3 è in dirittura d’arrivo e anche in questo caso ci aspettiamo una soluzione MediaTek in grado di riservare grandi sorprese.

MediaTek Dimensity 9300+: ufficiale la data di presentazione

Crediti: MediaTek

In realtà è da diverso tempo che si parla del prossimo MediaTek Dimensity 9300+: il chipset top di gamma è apparso in vari benchmark e tra i primi modelli ad averlo a bordo ci sarebbe la serie vivo X100S. In base a quanto emerso su Antutu si tratterà di un SoC potentissimo, in grado di raggiungere punteggi da capogiro (2.305.267 punti, al momento). MediaTek non si è ancora sbottonata sui dettagli tecnici, ma si vocifera di una configurazione identica a quella attuale ma con un core principale potenziato: 1 x 3,4 GHz Cortex-X4 + 3 x 2,85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A720. Ci sarebbe poi la GPU Immortalis-G720 MP12 e il supporto a memorie LPDDR5T e UFS 4.0. La data di presentazione è fissata per il 7 maggio, durante la Developer Conferente annuale di MediaTek (MDDC 2024).

Crediti: MediaTek

Similmente a quanto visto con l’attuale Dimensity 9300 il focus sarà l’intelligenza artificiale, con un occhio attendo all’AI generativa. Probabilmente ci saranno migliorie per la APU 790 ma al momento la compagnia asiatica si è limitata a confermate novità in questo senso. Tra le altre migliorie – oltre alle prestazioni – i teaser ufficiali parlano anche di efficienza energetica e di consumi. Ovviamente si tratterà di un chipset con connettività 5G.

