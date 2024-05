Apple lancia iOS 17.5 Beta 4: tutte le novità

Il lancio ufficiale del nuovo aggiornamento di iOS 17.5 si avvicina sempre più, con Apple che ha pubblicato in questi giorni la quarta versione Beta dedicata a questa nuova patch di sistema. Contrariamente a quanto accaduto con Beta 2 e Beta 3, in questa nuova versione di test possiamo finalmente apprezzare una nuova funzionalità che aiuterà utenti e tecnici durante la riparazione dei dispositivi.

Con iOS 17.5 arriverà il nuovo “Stato di riparazione”

iOS 17.5 Beta 4 è disponibile da oggi nel canale Developer Beta e Public Beta, consentendo sia a sviluppatori che curiosi di testare le novità introdotte con questo nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple. Questa Beta 4 è caratterizzata dall’introduzione dello “Stato di riparazione“, una nuova modalità d’uso di iPhone che semplifica la gestione del proprio Apple ID quando si ha necessità di riparare lo smartphone.

Attualmente, quando c’è necessità di inviare il proprio iPhone all’assistenza, Apple chiede agli utenti di disattivare “Trova il mio iPhone“, in modo da consentire le corrette operazioni di riparazione. Con la nuova modalità “Stato di riparazione“, tutto questo non sarà più necessario perché gli utenti potranno confermare preventivamente l’intenzione di inviare il dispositivo in assistenza senza dover disattivare il tracciamento.

Per installare iOS 17.5 Beta 4 non dovrete far altro che recarvi nel menu “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, scegliere il canale a voi più congeniale (Developer o Public) e quindi procedere con il download.

