Google ha pagato cifre esorbitanti per essere primo su iPhone nel 2022: ecco quanto

Nel corso degli ultimi anni, a causa di alcune azioni legali che hanno portato i protagonisti della vicenda a testimoniare in tribunale, abbiamo potuto avere la conferma ufficiale che le grandi aziende tech si scambiano enormi cifre di denaro per assicurarsi la crescita dei propri prodotti. Google, per esempio, nel 2021 ha pagato ad Apple delle grandi commissioni per essere il motore di ricerca predefinito su suoi prodotti, ma nel 2022 queste cifre sono cresciute ancora di più.

Google: 20 miliardi di dollari per diventare il motore di ricerca predefinito di Safari

Se nel 2021 Google ha potuto ottenere lo status di motore di ricerca predefinito del browser Safari di Apple su iPhone, iPad e Mac con “soli” 15 miliardi di dollari, l’anno successivo le cose sono andate decisamente a peggiorare per la compagnia di Mountain View. Stando alle informazioni riportate da Bloomberg, infatti, nel 2022 la cifra sarebbe addirittura salita a 20 miliardi di dollari.

I dati sarebbero emersi nei documenti relativi alla causa antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Google, che è attualmente accusata di monopolizzare le ricerche online con la sua incredibile influenza. L’accordo tra le due compagnie sarebbe dovuto rimanere segreto, con i testimoni che durante le deposizioni ha riferito soltanto di “miliardi” pagati da Big G alla compagnia di Cupertino, ma nei documenti sono state riportate le cifre complete.

