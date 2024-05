Flagship in stallo: Realme GT Neo 6 SE è la vera novità su Antutu! | Aprile 2024

Torna la classifica mensile di Antutu, questa volta con gli smartphone più potenti del mese di aprile 2024: oltre all’elenco dei migliori top di gamma e mid-range (ovviamente con un occhio alla fascia alta), stavolta abbiamo anche la classifica dei dispositivi più apprezzati dagli utenti e no, quest’ultima non rispecchia assolutamente le altre (segno che gli utenti guardano a ben altri aspetti oltre le performance).

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Aprile 2024

Crediti: Antutu

Per quanto riguarda la classifica degli smartphone top di gamma più potenti di aprile 2024, stavolta su Antutu ci sono pochissime novità: in realtà a parte dei piccoli cambi nelle posizioni l’unica aggiunta nuova di zecca è il pieghevole vivo X Fold 3 Pro. Quest’anno la casa cinese ha lanciato due foldable con la versione Pro come modello di punta: le performance generali sono poco sotto i colleghi “normali” mentre in cima alla classifica troviamo l’intramontabile ROG Phone 8 Pro, ultimo flagship da gaming targato ASUS (in prima posizione a marzo e al secondo posto a febbraio).

Crediti: Antutu

La classifica dei mid-range è sicuramente più stimolante, come visto anche il mese scorso: la new entry OnePlus Ace 3V non molla la prima posizione, ma stavolta ha trovato un degno rivale. Il dispositivo di OnePlus è stato il primo telefono equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 3 ed ora ecco spuntare il secondo modello dotato dello stesso SoC. Realme GT Neo 6 SE è stato lanciato a metà aprile ed eccolo già in classifica. Strana l’assenza dello Snapdragon 8s Gen 3: probabilmente i vari smartphone con a bordo questo chipset (Redmi Turbo 3 in testa) appariranno tutti insieme, per stravolgere l’elenco.

Crediti: Antutu

Infine, ecco la novità del mese: la classifica degli smartphone più apprezzati (e quindi più votati) dagli utenti cinesi. Come potete vedere le cose sono molto diverse rispetto a quanto visto finora, con un quadro molto più variegato. Il pieghevole vivo X Fold 3 Pro è l’oggetto del desiderio del momento: non è caso è il primo foldable con Snapdragon 8 Gen 3 e quindi il più potente sulla piazza, ma ovviamente in questo caso a fare gola è il formato. In seconda posizione si punta al risparmio, con l’ex top di gamma del colosso tech coreano: Samsung Galaxy S23 Ultra è ancora attualissimo e la sua presenza in questo elenco lo prova. Al terzo posto, iQOO 12 Pro: un brand che abbiamo sempre citato positivamente, visto il suo rapporto qualità/prezzo e il design ricercato. Peccato che non sia presente anche alle nostre latitudini.

vivo X Fold 3 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra iQOO 12 Pro Honor X50 GT Samsung Galaxy S24+ Honor Magic 6 Ultimate OPPO Find X7 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra

vivo X90 Pro+

Realme GT Neo 6 SE

