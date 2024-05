L’AI di Claude arriva anche su mobile con un app ufficiale

Anthropic ha annunciato oggi il lancio ufficiale dell’app mobile di Claude, il chatbot con intelligenza artificiale generativa che permette di conversare con uno dei grandi modelli di linguaggio più potenti in circolazione. Con la nuova app mobile arriva anche un nuovo modello in abbonamento dedicato ai team che vogliono condividere l’accesso a questa potente AI.

L’app di Claude AI arriva su smartphone e tablet

Crediti: Anthropic

La nuova app mobile ufficiale di Claude AI permette di avere accesso a tutte le funzionalità già presente sul web, ma in versione nativa anche sul proprio smartphone. Al momento l’app è disponibile soltanto per i dispositivi iOS (e soltanto in alcuni paesi selezionati), ma nel corso delle prossime settimane potrebbe arrivare anche in Android con una disponibilità globale. Di seguito le caratteristiche più importanti di questa nuova app.

Sincronizzazione seamless con le chat sul web

Capacità di visione: per analizzare foto e file in tempo reale

Accesso a tutti i livelli di abbonamento: gratis, Pro e Team senza costi aggiuntivi

DOWNLOAD | Claude per iOS (Stati Uniti)

